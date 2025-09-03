ZIM vs SL 1st T20I 2025 Live Scorecard: श्रीलंका ने पहले टी20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हराकर 1-0 से बनाई सीरीज में बढ़त, पथुम निसांका ने खेली उपयोगी पारी, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे बनाम श्रीलंका(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Zimbabwe National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ का पहला मुकाबला 3 सितंबर (बुधवार) को हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. जिसमें श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 4 विकेट से हरा दिया हैं. श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और जिम्बाब्वे को 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाने पर रोक दिया था. जवाब में श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर 177 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया हैं. इस जीत के साथ श्रीलंका ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है. जिम्बाब्वे ने श्रीलंका के सामने रखा 175 रन का लक्ष्य, ब्रायन बेनेट ने खेली शानदार पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

जिम्बाब्वे की तरफ से ब्रायन बेनेट ने शानदार बल्लेबाजी की और 57 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 81 रन बनाए. कप्तान सिकंदर रजा ने 22 गेंदों में 28 रन की उपयोगी पारी खेली. रायन बर्ल ने भी 15 गेंदों में 17 रन देकर टीम को संभाला, लेकिन अन्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा. श्रीलंका के गेंदबाजों ने बेहतर नियंत्रण दिखाया. दुष्मंथा चमीरा ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और केवल 30 रन दिए. महीश ठीकशाना ने भी किफायती गेंदबाजी की, जिससे जिम्बाब्वे को बड़ा स्कोर बनाने में मुश्किलें आईं. नुवान थुशारा और दुशान हेमंथा ने भी 1-1 विकेट लिए.

श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए, जबकि कामिंदु मेंडिस ने तेज़ पारी खेलते हुए नाबाद 41 रन बनाए. कुसल मेंडिस ने 35 गेंदों में 38 रन का योगदान दिया. इस बैकिंग से टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. श्रीलंका की तरफ से दुष्मंथा चमीरा ने 4 ओवर में 3 विकेट लिए और मात्र 30 रन दिए, जबकि महीश ठीकशाना ने भी 1 विकेट झटका, नुवान थुशारा और दुशान हेमंथा ने 1-1 विकेट लिए हैं. रन चेज़ में पथुम निसांका ने 32 गेंदों में 55 रन बनाए, कामिंदु मेंडिस ने नाबाद 41 रन बनाए, जबकि कुसल मेंडिस ने 38 रन किए. श्रीलंका ने 19.1 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया