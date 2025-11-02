Smriti Mandhana Breaks Mithali Raj's Record: मिताली राज से आगे निकलीं स्मृति मंधाना, तोड़ दिया विश्व कप का बड़ा रिकॉर्ड, कर दी ये खास कारनामा

स्मृति मंधाना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना महिला विश्व कप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर मंधाना ने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का विश्व कप का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप के फाइनल में मंधाना ने 58 गेंद पर 8 चौके की मदद से 45 रन की पारी खेल टीम को मजबूत शुरुआत दिलायी. इस पारी की बदौलत उन्होंने मिताली राज के विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन के भारतीय महिला बल्लेबाज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. 21 वर्षीय शेफाली वर्मा बनीं वनडे विश्व कप फाइनल में अर्धशतक लगाने वाली सबसे युवा क्रिकेटर, IND-W बनाम SA-W मुकाबले में रचा इतिहास

2017 में खेले गए वनडे विश्व कप में मिताली राज ने 409 रन बनाए थे. मंधाना ने विश्व कप 2025 के 9 मैचों में 1 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 434 रन बनाकर मिताली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजी के कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. विश्व कप के एक एडिशन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों की सूची लंबी कर ली है.

वनडे क्रिकेट की बात करें तो मिताली राज के बाद मंधाना के नाम सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड है. 117 मैचों की 117 पारियों में वह 5,322 रन बना चुकी हैं. शतक लगाने के मामले में मंधाना मिताली से बहुत आगे हैं. उनके नाम 14 शतक हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की मैग लेनिंग (15 शतक) के बाद सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर हैं. मिताली राज ने 1999 से 2022 के बीच 232 मैचों में 7 शतक और 64 अर्धशतक लगाते हुए 7,805 रन बनाए. मंधाना का टेस्ट और टी20 करियर भी शानदार रहा है। 7 टेस्ट मैचों में 2 शतक सहित 629 रन और 153 टी20 मैचों में 1 शतक और 31 अर्धशतक की मदद से 3,982 रन बनाए हैं.