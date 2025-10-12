Smriti Mandhana New Milestone: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाली बनीं पहली बल्लेबाज

स्मृति मंधाना (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women National Cricket Team vs Australia Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 13th Match Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 13वां मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम (Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. दोनों टीमें इस प्रमुख टूर्नामेंट में अपने अभियान को मजबूत करने के लिए उतरेंगी, जिसमें भारत महिला टीम को दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के खिलाफ मिली हार के बाद वापसी करनी होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया महिला टीम, जो वर्तमान में बिना हारे है, अपनी अजेयता बनाए रखने का प्रयास करेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की अगुवाई हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रहीं हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान एलिसा हीली (Alyssa Healy) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Kuldeep Yadav Stats: दिल्ली टेस्ट में 5 विकेट लेकर कुलदीप यादव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड! अभी तक ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया

टीम इंडिया की स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इस मुकाबले में एक बड़ा कारनामा भी कर दिया है. स्मृति मंधाना का साल 2025 में अब तक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 रन पूरे किए उसी के साथ इस साल वनडे में अपने 1000 रन भी पूरे कर लिए. स्मृति मंधाना महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में पहली ऐसी बल्लेबाज बन गई हैं. जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में हजार रनों का आंकड़ा पूरा किया है. इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछले मैच में स्मृति मंधाना ने महिला वनडे क्रिकेट इतिहास में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को अपने नाम किया था.

स्मृति मंधाना ने महज इतनी पारियों में हासिल की ये खास उपलब्धि

स्मृति मंधाना ने ये उपलब्धि महज 18 पारियों में हासिल किया, जिसमें अब तक उनका औसत 59.64 का देखने को मिला है. इस स्मृति मंधाना के बल्ले से चार शतक और तीन अर्धशतकीय पारियां देखने को मिली हैं. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप के इस मुकाबले को लेकर बात की जाए तो ये टीम इंडिया का टूर्नामेंट में चौथा मैच है. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलिसा हीली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया 48.5 ओवरों में 330 रन बनाकर सिमट गई. टीम इंडिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा 80 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान स्मृति मंधाना ने 66 गेंदों पर नौ चौके और तीन छक्के लगाए.