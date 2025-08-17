Asia Cup 2025: शानदार IPL के बावजूद श्रेयस अय्यर का रास्ता मुश्किल, टीम इंडिया में तिलक वर्मा को प्राथमिकता मिलने के आसार, आंकड़ों में समझिए कौन बेहतर विकल्प

श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा(Credit: X/Twitter)

Asia Cup 2025: गौरवशाली आईपीएल सीजन के बाद भी टीम इंडिया के भरोसेमंद बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का एशिया कप 2025 की टीम में चयन लगभग असंभव नजर आ रहा है. श्रेयस ने पंजाब किंग्स के कप्तान के रूप में आईपीएल 2025 में शानदार प्रदर्शन किया और 17 पारियों में 604 रन जड़े .उनका औसत रहा 50.33 और स्ट्राइक रेट 175.07, जिसमें छह अर्धशतक भी शामिल थे. इसके बावजूद, टीम इंडिया के टी20 संयोजन में उनके लिए जगह बनाना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है. मौजूदा हालात के अनुसार, एशिया कप के लिए तिलक वर्मा को श्रेयस अय्यर पर वरीयता मिलती प्रतीत हो रही है. भारत के जीत के असली हीरो! कौन-से हैं वो 10 बल्लेबाज जिन्होंने टीम इंडिया की सबसे ज्यादा जीतों में सबसे अधिक रन बनाए?

तिलक वर्मा का दमदार रिकॉर्ड

तिलक वर्मा ने अब तक 25 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 749 रन बनाए हैं, उनका औसत 49.93 और स्ट्राइक रेट 155.07 है. इनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। खास बात यह है कि तिलक ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 309 रन सरसरी तौर पर बनाए, जिसमें बैक-टू-बैक शतक लगे. वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका औसत और स्ट्राइक रेट काफी ऊंचा रहा.

श्रेयस अय्यर का तुलनात्मक प्रदर्शन

श्रेयस अय्यर ने 25 टी20आई के बाद 496 रन बनाए थे, औसत महज 29.17 और स्ट्राइक रेट 131.91। उनके खाते में तीन अर्धशतक रहे हैं, शतक वो नहीं लगा पाए. न्यूज़ीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ उनका औसत तिलक की तुलना में कम ही रहा है. आईपीएल में धुआंधार प्रदर्शन के बावजूद, टी20 टीम में उनकी जगह निश्चित नहीं मानी जा रही.

जीत के मुकाबलों में कौन ज्यादा असरदार?

तिलक वर्मा ने अपनी पहली 25 टी20आई में से 17 जीत के मैच खेले, जिनमें उन्होंने 534 रन बना डाले. औसत 59.33 और स्ट्राइक रेट 164.81। उन्होंने जीत के मैचों में दो शतक और दो अर्धशतक जमाए. वहीं, श्रेयस अय्यर ने 16 जीत के मैच खेले, इनमें 351 रन बनाए. औसत 39 और स्ट्राइक रेट 139.84. उनके दो अर्धशतक जीत के मैचों में आए.

चयन की वजहें क्या हैं?

टीम इंडिया के चयनकर्ता फिलहाल युवा खिलाड़ियों को मौका देने के पक्षधर हैं, खासकर वे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. तिलक वर्मा की लय और उनका तेज़ बल्लेबाजी कौशल मौजूदा टी20 टीम में फिट बैठता है. इसलिए, श्रेयस अय्यर को अपनी वापसी के लिए लगातार घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना होगा.