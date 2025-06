Scotland vs Nepal, 6th T20I Match Key Players To Watch Out: स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

Scotland National Cricket Team vs Nepal National Cricket Team, Scotland T20I Tri-Series 2025 2nd Match Key Players To Watch: स्कॉटलैंड टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का छठा मुकाबला आज यानी 20 जून को स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ग्लासगो (Glasgow) के टिटवुड क्रिकेट ग्राउंड (Titwood Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज का दूसरा मुकाबला नीदरलैंड बनाम नेपाल के बीच खेला गया. इस मुकाबले में नीदरलैंड की टीम ने नेपाल को तीसरे सुपर ओवर में 10 विकेट हरा दिया. अब नेपाल की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में स्कॉटलैंड की कमान मैथ्यू क्रॉस (Matthew Cross) हाथों में हैं. जबकि, नेपाल की अगुवाई रोहित पौडेल (Rohit Paudel) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: Scotland vs Nepal, 6th T20I Match Live Streaming In India: स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस ट्राई सीरीज में कुल छह मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज आधिकारिक रूप से नीदरलैंड्स और नेपाल का स्कॉटलैंड दौरा 2025 के नाम से जानी जाती है, जिसमें तीन देशों स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स और नेपाल के बीच रोमांचक मुकाबले खेले जा रहे हैं. दोनों टीमें आज का मुकाबला जीतकर दो अंक हासिल करना चाहेगी.

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल हेड टू हेड रिकॉर्ड (SCO vs NEP Head To Head Record)

स्कॉटलैंड बनाम नेपाल के बीच अब तक 13 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया हैं. इस दौरान स्कॉटलैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. स्कॉटलैंड की टीम ने छह मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, नेपाल की टीम को भी छह मैच में जीत मिली हैं. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं.

इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

मैथ्यू क्रॉस: स्कॉटलैंड के कप्तान मैथ्यू क्रॉस ने 10 मैचों में 48 की औसत और 92.56 की स्ट्राइक रेट से 336 रन बनाए हैं. मैथ्यू क्रॉस की निरंतरता और आक्रामकता स्कॉटलैंड के मिडिल आर्डर को मजबूती देती है.

क्रिस्टोफर मैकब्राइड: स्कॉटलैंड के स्टार बल्लेबाज क्रिस्टोफर मैकब्राइड ने आठ मैचों में 40.75 की औसत से 326 रन बनाए हैं. 80.89 की स्ट्राइक रेट के साथ क्रिस्टोफर मैकब्राइड टीम के स्थिर स्तंभ साबित हो सकते हैं.

जैस्पर डेविडसन: स्कॉटलैंड के स्टार गेंदबाज जैस्पर डेविडसन ने पिछले छह मुकाबलों में 5.35 की इकॉनमी और 23.57 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट हासिल किए हैं. जैस्पर डेविडसन का सटीक और आक्रामक गेंदबाजी स्कॉटलैंड के लिए सफलता का एक बड़ा कारण रहा है.

रोहित पौडेल: नेपाल के कप्तान रोहित पौडेल ने पिछले 10 मैचों में 64.14 की औसत और 86.01 की स्ट्राइक रेट के साथ 449 रन बनाए हैं. रोहित पौडेल का धैर्य और रन बनाने की क्षमता टीम के लिए एक मजबूत आधार रही है.

सोमपाल कामी: नेपाल के स्टार आलराउंडर सोमपाल कामी ने पिछले 7 मैचों में 87 की औसत और 111.06 की शानदार स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए हैं. सोमपाल कामी की बल्लेबाजी और गेंदबाजी टीम के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है.

संदीप लामिछाने: नेपाल के दिग्गज गेंदबाज संदीप लामिछाने ने 8 मैचों में 6.63 की इकॉनमी और 23.64 की स्ट्राइक रेट के साथ 14 विकेट चटकाए हैं. संदीप लामिछाने की सटीक गेंदबाजी टीम के लिए अहम रही है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

स्कॉटलैंड: ब्रैंडन मैकमुलेन, फिनेले मैक्रेथ, जॉर्ज मुन्से, मैथ्यू क्रॉस (कप्तान और विकेटकीपर), माइकल लीस्क, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, मार्क वॉट, जैक जार्विस, लियाम नेलर, सफयान शरीफ, जैस्पर डेविडसन.

नेपाल: कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी.

नोट: स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.