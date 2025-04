SAU vs SIN, Quadrangular T20I Series 2025 Live Streaming: क्वाड्रैंगुलर T20I सीरीज़ 2025 में सिंगापुर से भिड़ेगी सऊदी अरब टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें भारत में लाइव प्रसारण

सऊदी अरब (Photo Credits: Twitter)

सऊदी अरब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई सीरीज़ 2025 का चौथा टी20 मुकाबला 25 अप्रैल(शुक्रवार) को खेला जाएगा. यह मैच मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर स्थित बायूएमस ओवल मैदान पर भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे (स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:00 बजे) शुरू होगा. मलेशिया क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस सीरीज़ में मलेशिया के साथ सऊदी अरब, सिंगापुर और थाईलैंड की टीमें भाग ले रही हैं.

यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 2 मई तक खेला जा रहा है, जिसमें कुल 14 मुकाबले होंगे. टूर्नामेंट का फॉर्मेट डबल राउंड-रॉबिन रखा गया है, यानी हर टीम एक-दूसरे से दो बार भिड़ेगी. लीग स्टेज के बाद शीर्ष दो टीमें 2 मई को फाइनल खेलेंगी, जबकि बाकी दो टीमें तीसरे स्थान के लिए मुकाबला करेंगी. हर दिन दो मुकाबले खेले जाएंगे.

सऊदी अरब बनाम सिंगापुर मुकाबले के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन

सिंगापुर टीम: जोंटी स्कॉट इगो, अरित्र दत्ता, गिरिन गुने, मनप्रीत सिंह (कप्तान/विकेटकीपर), साई वेणुगोपाल, असलान जाफरी, मेसन आर्थर शेरी, चंद्रमौली श्रीदेव, वेदांत नागपॉल, दक्ष त्यागी, शुभम प्रधान

सऊदी अरब टीम: उस्मान खालिद, फैसल खान, अब्दुल वहीद गफ्फार, अब्दुल मनन अली (विकेटकीपर), उस्मान नजीब, वाजी उल हसन (कप्तान), हिशाम शेख, फैजान ताहिर, ज़ैन उल आबिदीन, इश्तियाक अहमद, इम्तियाज़ खान, गय्यूर अहमद

इस मुकाबले में दोनों टीमों की नजरें टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने पर होंगी. सिंगापुर और सऊदी अरब दोनों के पास प्रतिभावान खिलाड़ी मौजूद हैं जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं.

सऊदी अरब बनाम सिंगापुर मुकाबले का सीधा प्रसारण और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में इस टी20 मैच का टेलीविजन प्रसारण उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई सीरीज़ 2025 के लिए कोई आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर भारत में नहीं है. हालांकि, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का आनंद ले सकते हैं. भारत में सऊदी अरब बनाम सिंगापुर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. दर्शक INR 69 का सब्सक्रिप्शन लेकर पूरे टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.