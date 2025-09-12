Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? दुबई में पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

पाकिस्तान बनाम ओमान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Oman National Cricket Team, Asia Cup 2025 2nd Match Satta Bazar Favourite Team: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला आज यानी 12 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा (Salman Agha) कर रहें हैं. जबकि, ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs Oman 4th Match, Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: पाकिस्तान बनाम ओमान के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

टी20 क्रिकेट इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब पाकिस्तान और ओमान एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं. इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है. हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा. ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कौन बाजी मारता है.

पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान और सैम अयूब अच्छी लय में नजर आ रहे हैं. मोहम्मद नवाज बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे रहे हैं. तेज गेंदबाज़ी की अगुवाई शाहीन अफरीदी करेंगे, जबकि दुबई की पिच पर स्पिनर नवाज और युवा सूफियान मुकीम अहम भूमिका निभा सकते हैं. ओमान के लिए यह एशिया कप में पहला मैच है. नई टीम अभी स्थिर नहीं है, जैसा कि अमेरिका के खिलाफ टी20 सीरीज़ में 3-0 हार से पता चला. ओमान कप्तान जतिंदर सिंह की बल्लेबाज़ी पर निर्भर करेगा. हम्माद मिर्ज़ा और विनायक शुक्ला से मदद मिल सकती है, जबकि ऑलराउंडर सुफियान महमूद और आमिर कलीम गेंदबाज़ी का भार उठाएंगे.

पाकिस्तान बनाम ओमन टी20 हेड टू हेड (PAK vs OMN T20I Head to Head)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की टीमें अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आपस में नहीं भिड़ी हैं. ऐसे में यह दोनों टीमों के बीच किसी भी प्रारूप में पहला मैच होगा. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले गए एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें 5 जीते हैं और इतने में ही हार झेली है. ओमान ने एशिया कप टी20 में सिर्फ तीन मैच खेले हैं, जिसमें से सिर्फ एक में जीत और दो में हार झेली है.

पाकिस्तान बनाम ओमान मैच पर सट्टा बाजार गर्म (PAK vs OMN Satta Bazar)

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (PAK vs OMN Satta Bazar Rate) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में पाकिस्तान की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन ओमान की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.