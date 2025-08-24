Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कार्डिफ़ में वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Welsh Fire Women vs Trent Rockets Women, 27th Match The Hundred Womens 2025 Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 27वां मुकाबला आज यानी 24 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के लॉर्ड्स (Lords) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह सातवां मुकाबला हैं. वेल्श फायर महिला की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं. वहीं, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम अभी भी रेस में बनी हुई हैं. इस सीजन में वेल्श फायर महिला की अगुवाई टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) कर रहीं हैं. जबकि, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की कमान एशले गार्डनर (Ashleigh Gardner) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम वापसी करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: UPPL 2025 Live Streaming: यूपी प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे मेरठ मावेरिक्स बनाम नोएडा किंग्स, काशी रुद्रस बनाम लखनऊ फाल्कन्स दो मुकाबले, जानिए कब, कहां और कैसे देखें मैच का लाइव प्रसारण

इस सीजन वेल्श फायर महिला ने छह मुकाबले खेले हैं. इस दौरान साउदर्न ब्रेव महिला की टीम को महज एक मैच में जीत नसीब हुई हैं. चार अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर हैं. इस सीज़न में नॉकआउट स्टेज से वेल्श फायर महिला की टीम बाहर हो गई हैं. इस सीज़न में वेल्श फायर महिला की गेंदबाज़ी निराशाजनक रही है, जबकि बल्लेबाजों ने भी कुछ खास नहीं किया है.

दूसरी तरफ, ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम ने भी छह मैच खेले हैं. इस दौरान ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम को महज दो मुकाबलों में जीत मिली हैं. आठ अंकों के साथ ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम पांचवें पायदान पर हैं. ट्रेंट रॉकेट्स महिला का एनआरआर -0.106 है. आज का मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स महिला के लिए काफी अहम है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WEF W vs TRT W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. आज के मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी.

वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि वेल्श फायर महिला बनाम ट्रेंट रॉकेट्स महिला (WEF W vs TRT W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में ट्रेंट रॉकेट्स महिला की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर महिला की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.