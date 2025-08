Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मैनचेस्टर में मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

द हंड्रेड 2025(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Manchester Originals vs Southern Brave, The Hundred Mens Competition 2025 2nd Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता 2025 का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 अगस्त को मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में दोनों टीमों का यह पहला मुकाबला हैं. दोनों टीमें पिछले सीजन को भूलकर नए सिरे से आगाज करना चाहेगी. इस टूर्नामेंट में मैनचेस्टर ओरिजिनल की अगुवाई फिलिप साल्ट (Philip Salt) कर रहीं हैं. जबकि, साउथर्न ब्रेव की कमान जेम्स विंस (James Vince) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Manchester Originals vs Southern Brave, The Hundred 2025 2nd Match Live Streaming In India: मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पिछले सीज़न में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन किया था. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने ग्रुप स्टेज में सिर्फ़ एक मैच जीता था और तालिका में सातवें स्थान पर रहे थे. इस सीज़न में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स कागज़ पर सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक हो सकते हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स इस सीज़न में अपनी छाप छोड़ेंगे और आगामी सीज़न में प्लेऑफ़ में जगह बनाएंगे. दूसरी ओर, सदर्न ब्रेव का पिछला सीज़न शानदार रहा था. पिछले सीजन में सदर्न ब्रेव ने ग्रुप स्टेज में पाँच जीत हासिल की थीं और पिछले सीज़न में प्लेऑफ़ में जगह बनाई थी. पिछले सीज़न में सदर्न ब्रेव फ़ाइनल में पहुँचे थे और ओवल इनविंसिबल्स से हार गए थे.

टी20 फॉर्मेट में जोस बटलर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक रहे हैं. आईपीएल में जोस बटलर का प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने अकेले दम पर इंग्लैंड को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ जीत दिलाई थीं. इस टूर्नामेंट के आगामी मैच में भी जोस बटलर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. दूसरी तरफ, फिन एलन इस फ़ॉर्मेट में निरंतरता बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहे हैं. इस साल एमएलसी में फिन एलन की शुरुआत शानदार रही, उन्होंने पहले दो मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया, लेकिन दूसरे भाग में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (MO vs SB Head-to-Head)

द हंड्रेड मेंस प्रतियोगिता में मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों ने दो-दो मुकाबले अपने नाम किए हैं. मैनचेस्टर ओरिजिनल्स और सदर्न ब्रेव का इस मैच में रिकॉर्ड लगभग एक जैसा है. पिछले सीज़न में दोनों टीमें आमने-सामने थीं और सदर्न ब्रेव ने जीत हासिल की थी.

मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल बनाम साउथर्न ब्रेव (MO vs SB) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन साउथर्न ब्रेव की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.