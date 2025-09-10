Sachin Tendulkar to Be Next BCCI President? सचिन तेंदुलकर होंगे बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष! रोजर बिन्नी के इस्तीफा देने के बाद मास्टर ब्लास्टर रेस में सबसे आगे

Sachin Tendulkar(Photo Credit: X/Twitter)

Sachin Tendulkar to Be Next BCCI President: टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज रोजर बिन्नी (Roger Binny) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. रोजर बिन्नी की जगह बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला (Rajeev Shukla) अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, 27 अगस्त को राजीव शुक्ला की अगुवाई में बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर मुख्य मुद्दा रहा. बैठक में ड्रीम-11 के अनुबंध को समाप्त करने और अगले ढाई साल के लिए नए स्पॉन्सर की तलाश पर चर्चा हुई. रॉजर बिन्नी को साल 2022 में सौरभ गांगुली (Sourav Ganguly) की जगह बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था. अब रॉजर बिन्नी 70 साल के हो चकुे हैं.

अब बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. पूर्व अध्यक्ष रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद अब नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसमें एक बड़ा नाम सामने आ रहा है. इस रेस में टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर सबसे आगे हैं.

सचिन तेंदुलकर होंगे बीसीसीआई के अगले अध्यक्ष?

रोजर बिन्नी को साल 2022 में बीसीसीआई का 40वां अध्यक्ष चुना गया था. लेकिन बोर्ड के संविधान में निर्धारित 70 वर्ष की आयु सीमा पूरी होने के बाद रोजर बिन्नी को पद से हटना पड़ा. रोजर बिन्नी की जगह फिलहाल उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि, स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा, यह एजीएम (AGM) में तय होगा. कई रिपोर्टों में इस बात का संकेत दिया गया है कि सचिन तेंदुलकर अगले बीसीसीआई अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं और वह रोजर बिन्नी की खाली जगह भरेंगे. हिंदुस्तान टाइम की एक रिपोर्ट में तेंदुलकर को 'रिकॉर्ड तोड़ने वाले शीर्ष भारतीय क्रिकेटर' के रूप में संबोधित किया गया है और यह भी सुझाव दिया गया है कि बीसीसीआई के शीर्ष पद के लिए इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ अनौपचारिक चर्चा पहले ही हो चुकी है.

क्या बीसीसीआई चुनाव में सचिन तेंदुलकर की उम्मीदवारी को चुनौती दी जाएगी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगला अध्यक्ष चुनने के लिए बोर्ड में इस बार चुनाव की जरूरत ही नहीं पद सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीसीसीआई और उससे जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी एकमत होकर किसी दिग्गज खिलाड़ी को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं. इस बीच सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है. सचिन तेंदुलकर का खेल में योगदान किसी परिचय का मोहताज नहीं है. 100 इंटरनेशनल शतक, 34,000 से ज्यादा रन और क्रिकेट के मैदान पर ढाई दशक से लंबा करियर उन्हें भारतीय खेल इतिहास का सबसे बड़ा चेहरा बनाता है. यही कारण है कि अब उनके नाम को बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है.

हालांकि, सचिन तेंदुलकर की तरफ से इस विषय पर कोई आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है. सूत्रों के मुताबिक, सचिन तेंदुलकर ने अपने करीबियों से कहा है कि फिलहाल वे अपने निजी और पेशेवर कार्यों में व्यस्त हैं और बोर्ड प्रशासन का जिम्मा उठाना उनके लिए आसान नहीं होगा. यह चर्चा ज़ोरों पर है कि बोर्ड और सरकार दोनों ही सचिन तेंदुलकर को इस अहम जिम्मेदारी के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं.