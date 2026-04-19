RSAW vs INDW, 2nd T20I Match Live Streaming In India: किंग्समीड में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला के बीच आज खेला जाएगा दूसरा टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

दक्षिण अफ़्रीका महिला बनाम भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa Women National Cricket Team vs India Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Live Streaming And Telecast Details: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डरबन (Durban) के किंग्समीड स्टेडियम (Kingsmead Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने पहले टी20 मुकाबले में 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब वह अपनी बढ़त को मजबूत करना चाहेगी. वहीं, भारत महिला टीम इस मुकाबले में वापसी कर सीरीज बराबर करना चाहेगी. इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी लॉरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) कर रही हैं, जबकि भारत की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

पहले मुकाबले में भारत महिला टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 47 रन की पारी खेली थी. हालांकि, टीम को अन्य बल्लेबाजों से ज्यादा सहयोग नहीं मिला. जवाब में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने लॉरा वोल्वार्ड्ट और एनेरी डर्कसेन की शानदार पारियों की बदौलत लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका ने 3 विकेट लेकर मैच में अहम भूमिका निभाई.

दक्षिण अफ्रीका और भारत महिला टीम के बीच यह सीरीज आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है. भारत की टीम में स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जैसे आक्रामक बल्लेबाज मौजूद हैं, जो टीम को तेज शुरुआत दिला सकते हैं. वहीं मिडिल ऑर्डर में जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर टीम को मजबूती देंगी. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा अहम भूमिका निभा सकती हैं.

दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. टीम की बल्लेबाजी में तजमिन ब्रिट्स और लॉरा वोल्वार्ड्ट पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. वहीं गेंदबाजी में आयाबोंगा खाका और नॉनकुलुलेको म्लाबा भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती दे सकती हैं. किंग्समीड की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में नई गेंद से शुरुआत काफी अहम रहने वाली है.

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (SA W vs IND W T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत महिला टीम ने 10 मैच जीते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम को 7 मुकाबलों में सफलता मिली है. तीन मैच बिना किसी नतीजे के समाप्त हुए हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में दक्षिण अफ्रीका मजबूत दिख रही है.

दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला दूसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (SA W vs IND W 2nd T20I Date And Venue)

दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज यानी 19 अप्रैल को डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला दूसरा टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (SA W vs IND W 2nd T20I Live TV Channel Telecast In India)

इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में दक्षिण अफ्रीका महिला बनाम भारत महिला दूसरा टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch SA W vs IND W 2nd T20I Live Streaming In India)

इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SA W vs IND W 2nd T20I Match Playing Prediction)

दक्षिण अफ्रीका महिला: तजमिन ब्रिट्स, सुने लुस, लॉरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेरी डर्कसेन, एनेके बॉश, क्लो ट्रायन, नाडिन डी क्लर्क, सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), आयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, काश्वी गौतम, श्रेयंका पाटिल, रेणुका सिंह ठाकुर, श्रीय चारणी.

नोट: दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.