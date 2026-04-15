RCB vs LSG, IPL 2026 23rd Match Satta Bazar Favorite Team: चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants, TATA Indian Premier League 2026 23rd Match Satta Bazar Favorite Team: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 23वां मुकाबला आज यानी 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (RCB vs LSG) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स भी वापसी की कोशिश करेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स की अगुवाई ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: RCB vs LSG, IPL 2026 23rd Match M Chinnaswamy Pitch Report: चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज मचाएंगे कोहराम या लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों का होगा बोलबाला; मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराया था और टीम शानदार लय में है. बल्लेबाजी में विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट और रजत पाटीदार से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में ऋषभ पंत, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और आवेश खान टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स हेड टू हेड (RCB vs LSG Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 4 मैच जीते हैं, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स को 2 मुकाबलों में जीत मिली है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच पर सट्टा बाजार गर्म (RCB vs LSG Satta Bazar)

इस मुकाबले से पहले सट्टा बाजार में काफी हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच यह मुकाबला बेहद करीबी माना जा रहा है. हालांकि मौजूदा फॉर्म और घरेलू मैदान के फायदे को देखते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हल्का फेवरेट माना जा रहा है. वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती है, इसलिए मुकाबला पूरी तरह खुला रहेगा. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है, उस पर कम भाव मिलता है, जबकि दूसरी टीम पर ज्यादा रिटर्न दिया जाता है. हालांकि मैच के दौरान ये भाव बदलते रहते हैं.

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