रोहित शर्मा कोकिलाबेन अस्पताल में स्पॉट हुए, Video आया सामने

मुंबई: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल (Kokilaben Hospital) में स्पॉट किए गए. जैसे ही उनकी तस्वीरें और वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, फैन्स के बीच हलचल मच गई. हर किसी के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर ‘हिटमैन’ अस्पताल क्यों पहुंचे.
माना जा रहा है कि रोहित शर्मा नियमित स्वास्थ्य जांच (रूटीन चेकअप) के लिए अस्पताल पहुंचे थे. क्रिकेटर्स के व्यस्त शेड्यूल और लगातार यात्रा के बीच समय-समय पर मेडिकल चेकअप करवाना आम बात है. हालांकि, इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है.
कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे रोहित शर्मा
सोशल मीडिया पर #RohitSharma ट्रेंड करने लगा. कुछ फैन्स ने चिंता जताते हुए लिखा कि उन्हें कोई बड़ी समस्या न हो, जबकि कई लोगों ने उनकी जल्दी स्वस्थ रहने की दुआएं कीं. वहीं, कुछ फैन्स ने यह भी कहा कि हो सकता है यह सिर्फ फिटनेस रूटीन का हिस्सा हो.
रोहित शर्मा के अस्पताल पहुंचने से फैन्स की धड़कनें जरूर बढ़ गईं, लेकिन उम्मीद यही है कि यह सिर्फ एक सामान्य जांच थी और वह पूरी तरह फिट हैं.