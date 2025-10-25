When Virat Kohli- Rohit Sharma Next Play For India? रोहित शर्मा-विराट कोहली की शानदार वापसी! जानिए फिर कब मैदान पर दिखेगी RO-KO की जोड़ी

India National Cricket Team vs Australia National Cricket Team: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज़ के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट के बड़े अंतर से हराकर सीरीज़ हार के बावजूद खुद को साबित कर दिया हैं. इस मुकाबले में सभी की नजरें टीम इंडिया के दो सुपरस्टार्स रोहित शर्मा और विराट कोहली पर टिकी थीं, क्योंकि दोनों दिग्गज खिलाड़ी सात महीने बाद भारत की वनडे टीम में लौटे थे. कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया, वहीं विराट कोहली ने बेहतरीन अर्धशतक जड़कर फिर से दिखा दिया कि वह वनडे क्रिकेट के बेताज बादशाह हैं. उनकी धमाकेदार वापसी के बाद फैंस के मन में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जोड़ी अगला मैच कब खेलेगी. तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से रौंदा, रोहित शर्मा और विराट कोहली रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड
जानिए फिर कब मैदान पर दिखेगी रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी
गौरतलब है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे मैचों में ही टीम इंडिया की ओर से खेलते हैं. दोनों ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इसलिए इन्हें फिलहाल केवल वनडे मैचों में ही देखा जाता है. भारत का अगला वनडे मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है, जिसमें दोनों ओडीआई लेजेंड्स एक बार फिर मैदान पर अपने प्रशंसकों को रोमांचित करने वाले हैं. यह तीन मैचों की वनडे सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलेगी.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज का शेड्यूल
|मैच
|तारीख
|स्थल
|समय
|विरोधी टीम
|1st ODI
|30 नवंबर 2025
|JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, रांची
|1:30 बजे अपराह्न
|दक्षिण अफ्रीका
|2nd ODI
|3 दिसंबर 2025
|शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, रायपुर
|1:30 बजे अपराह्न
|दक्षिण अफ्रीका
|3rd ODI
|6 दिसंबर 2025
|ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम, विशाखापत्तनम
|1:30 बजे अपराह्न
|दक्षिण अफ्रीका
सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 नवंबर(रविवार) को रांची के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. यही वह मौका है जब फैंस को रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी एक बार फिर टीम इंडिया की जर्सी में एक्शन में देखने को मिलेगी. RO-KO की धमाकेदार वापसी ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं, कि वे अपने अनुभव और धमाकेदार प्रदर्शन से भारत को जीत दिलाने का अभियान जारी रखेंगे.