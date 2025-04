RCB vs PBKS, TATA IPL 2025 34th Match Toss Delayed Due To Rain: बारिश के चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के मुकाबले में टॉस में देरी, लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए

Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings TATA IPL 2025 34th Match Toss Update And Live Scorecard: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का 34वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों का अब तक इस सीजन मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. दोनों ही टीम अभी प्वाइंट्स टेबल में 8-8 अंकों के साथ टॉप-4 में हैं. बता दें कि बारिश की वजह से टॉस में देरी हो रहीं हैं. लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे से बने रहिए.

