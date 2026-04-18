RCB vs DC, IPL 2026 26th Match Scorecard: एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से रौंदा, ट्रिस्टन स्टब्स ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 26th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 26वां मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स (RCB vs DC) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बेंगलुरु (Bengaluru) के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (M Chinnaswamy Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल (Axar Patel) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Live Toss And Scorecard: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Royal Challengers Bengaluru Cricket Team vs Delhi Capitals Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का आगाज धमाकेदार और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 175 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से घातक सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने सबसे ज्यादा 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस दौरान फिलिप साल्ट ने महज 38 गेंदों पर चार चौके और तीन छक्के लगाए. फिलिप साल्ट के अलावा टिम डेविड ने 26 रन बनाए.

दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लुंगी एनगिडी ने पहली सफलता दिलाई. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से कप्तान अक्षर पटेल, लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट चटकाए. अक्षर पटेल, लुंगी एनगिडी और कुलदीप यादव के अलावा मुकेश कुमार ने एक-एक विकेट लिए. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 176 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का आगाज बेहद ही निराशाजनक और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 19.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ट्रिस्टन स्टब्स ने सबसे ज्यादा नाबाद 60 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान ट्रिस्टन स्टब्स ने 47 गेंदों पर चार चौके और एक छक्के लगाए. ट्रिस्टन स्टब्स के अलावा केवल राहुल ने 57 रन बनाए.

वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को भुवनेश्वर कुमार ने पहली सफलता दिलाई. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट लिए. भुवनेश्वर कुमार के अलावा क्रुणाल पांड्या ने एक विकेट झटके.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी: 175/8, 20 ओवर (विराट कोहली 19 रन, फिलिप साल्ट 63 रन, देवदत्त पडिक्कल 18 रन, रजत पाटीदार 8 रन, जितेश शर्मा 14 रन, टिम डेविड 26 रन, रोमारियो शेफर्ड 1 रन, क्रुणाल पांड्या 12 रन, रसिख सलाम डार नाबाद 0 रन और भुवनेश्वर कुमार नाबाद 3 रन.)

दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी: (लुंगी एनगिडी 2 विकेट, मुकेश कुमार 1 विकेट, कुलदीप यादव 2 विकेट और अक्षर पटेल 2 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी: 179/4, ओवर (पथुम निसांका 1 रन, केएल राहुल 57 रन, करुण नायर 5 रन, समीर रिज़वी 2 रन, अक्षर पटेल रन, ट्रिस्टन स्टब्स नाबाद 60 रन और डेविड मिलर नाबाद 22 रन.)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की गेंदबाजी: (भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट और क्रुणाल पांड्या 1 विकेट).

नोट: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम बनाम दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.