PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से रौंदा, श्रेयस अय्यर ने खेली आतिशी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad, TATA Indian Premier League 2026 17th Match Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 17वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (PBKS vs SRH) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर (Mullanpur) के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को छह विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में तीसरी जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के हाथों में है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई ईशान किशन (Ishan Kishan) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Guwahati Weather Update: एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Punjab Kings Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 120 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 219 रन बनाए. सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 74 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान अभिषेक शर्मा ने महज 28 गेंदों पर पांच चौके और आठ छक्के लगाए. अभिषेक शर्मा के अलावा हेनरिक क्लासेन ने 39 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम को शशांक सिंह ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पंजाब किंग्स की ओर से शशांक सिंह और अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. शशांक सिंह और अर्शदीप सिंह के अलावा जेवियर बार्टलेट ने एक विकेट चटकाए. पंजाब किंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 220 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम का आगाज भी धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 99 रन बोर्ड पर जड़ दिए. पंजाब किंग्स की टीम ने महज 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पंजाब किंग्स की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा नाबाद 69 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने महज 33 गेंदों पर पांच चौके और पांच छक्के लगाए. श्रेयस अय्यर के अलावा प्रियांश आर्य ने 57 रन बटोरे.

वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को शिवांग कुमार ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से शिवांग कुमार ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. शिवांग कुमार के अलावा हर्ष दुबे ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी: 219/6, 20 ओवर (ट्रैविस हेड 38 रन, अभिषेक शर्मा 74 रन, इशान किशन 27 रन, हेनरिक क्लासेन 39 रन, अनिकेत वर्मा 18 रन, सलिल अरोड़ा 8 रन, नितीश कुमार रेड्डी नाबाद 0 रन और हर्ष दुबे नाबाद 1 रन.)

पंजाब किंग्स की गेंदबाजी: (शशांक सिंह 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 2 विकेट और जेवियर बार्टलेट 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी: 223/4, 18.5 ओवर (प्रियांश आर्य 57 रन, प्रभसिमरन सिंह 51 रन, कूपर कोनोली 11 रन, श्रेयस अय्यर नाबाद 69 रन, नेहल वढेरा 14 रन और शशांक सिंह नाबाद 16 रन.)

सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी: (शिवांग कुमार 3 विकेट और हर्ष दुबे 1 विकेट).

नोट: पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.