CSK vs DC, IPL 2026 18th Match Chennai Weather Update: एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले जाने वाले रोमांचक मुकाबले में बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त, मैच से पहले जानें मौसम का हाल

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, TATA Indian Premier League 2026 18th Match Weather Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स (DC vs CSK) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चेन्नई (Chennai) के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का इस सीजन में प्रदर्शन अलग-अलग रहा है. जहां चेन्नई सुपर किंग्स जीत की तलाश में है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स जीत की लय को बरकरार रखना चाहेगी. इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई अक्षर पटेल कर रहे हैं. जबकि, चेन्नई सुपर किंग्स की कमान रुतुराज गायकवाड़ के कंधों पर है. यह भी पढ़ें: PBKS vs SRH, IPL 2026 17th Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच महा-मुकाबला? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. एक तरफ जहां चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स ने अपने तीन में से दो मुकाबले जीतकर शानदार फॉर्म दिखाई है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स हेड टू हेड (DC vs CSK Head To Head Record)

आईपीएल इतिहास में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स का पलड़ा भारी रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स ने 19 मैच जीते हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को 12 मुकाबलों में जीत मिली है. पिछले सीजन में खेले गए मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स ने जीत दर्ज की थी.

चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय संघर्ष कर रही है. रुतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में खलील अहमद और नूर अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर, दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल शानदार फॉर्म में हैं और बड़ी पारी खेल सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (MA Chidambaram Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स मैच का रुख पलट सकते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर यहां 160-170 रन के आसपास रहता है.

चेन्नई का मौसम (Chennai Weather Update)

टाटा आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला आज यानी 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. 11 अप्रैल को चेन्नई में मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. बारिश की संभावना काफी कम है, ऐसे में फैंस को पूरा मैच बिना किसी रुकावट के देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (DC vs CSK 18th T20 Match Playing Prediction)

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार.

चेन्नई सुपर किंग्स: संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, मैथ्यू शॉर्ट, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, मैट हेनरी, अंशुल कंबोज और खलील अहमद.

नोट: दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम बनाम चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.