PAK vs SA 2nd T20I 2025 Toss & Live Scorecard: पाकिस्तान ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रिका को दिया पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज (PAK vs SA T20 Series) का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर (शुक्रवार) से लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, दक्षिण अफ्रिका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पाकिस्तान की टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निराशाजनक प्रदर्शन रही. दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान टीम को हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. यह भी पढ़ें: दूसरे टी20 में पाकिस्तान करेगी वापसी या दक्षिण अफ्रिका बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Toss Update 🪙 🇵🇰 Pakistan have won the toss and elected to Bowl first. 🔁 One change for #TheProteas Men with Ottneil Baartman coming in for Lizaad Williams. Here’s how we line up for today’s clash! 🏏 pic.twitter.com/EEU9SZ6u4T — Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 31, 2025

यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, बाबर आजम, सलमान आगा (कप्तान), उस्मान खान (विकेटकीपर), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, अबरार अहमद

साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टोनी डी ज़ोरज़ी, डेवाल्ड ब्रेविस, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, डोनोवन फरेरा (कप्तान), जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, लुंगी एनगिडी

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड