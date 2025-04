PAKW vs SCOW ICC Women's World Cup Qualifier 2025 Live Toss & Scorecard: पाकिस्तान महिला टीम ने जीता टॉस, स्कॉटलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Pakistan Women's National Cricket Team vs Scotland Women's National Cricket Team: पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर(ICC Women's World Cup Qualifier) 2025 चौथा मुकाबला 11 अप्रैल(शुक्रवार) को लाहौर(Lahore) के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड(Lahore City Cricket Association Ground) में खेला जाएगा. पाकिस्तान महिला टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया हैं, वही, स्कॉटलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं, बारिश के कारण मैच 32 ओवर प्रति पारी कर दिया गया है. अब दोनों टीमों को सीमित ओवरों में आक्रामक रणनीति के साथ उतरना होगा. मैच में तेज़ शुरुआत और गेंदबाज़ों की भूमिका अहम होगी. यह भी पढ़ें: महिला विश्व कप क्वालीफायर में स्कॉटलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जानिए कब, कहाँ और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस

Pakistan win the toss and opt to field first at the LCCA Ground, Lahore 🏏 #WWCQ2025 | #PAKWvSCOW | #BackOurGirls pic.twitter.com/OP7G7Vbd1S

यहां देखें प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मुनीबा अली, गुल फ़िरोज़ा, सिदरा अमीन, आलिया रियाज़, सिदरा नवाज़ (विकेटकीपर), ओमाइमा सोहेल, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, डायना बेग, नाशरा संधू, सादिया इकबाल

Our team for the match today 🇵🇰

➡️ The game has been reduced to 32-overs-a-side #WWCQ2025 | #PAKWvSCOW | #BackOurGirls pic.twitter.com/77oQiljusQ

