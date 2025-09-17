Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Live Toss And Scorecard: हाईवोल्टेज मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम संयुक्त अरब अमीरात (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team, Asia Cup 2025 10th Match Live Toss And Scorecard Update: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का 10वां मुकाबला आज यानी 17 सितंबर को पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस मैच से पहले पाकिस्तान की टीम लगातार चर्चा में बनी हुई है. जो भी टीम इस मैच का विजेता होगा, वह सुपर फोर में आगे बढ़ेगा. ये मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो मैच होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में संयुक्त अरब अमीरात की अगुवाई मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) कर रहें हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान सलमान आघा (Salman Agha) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs UAE 10th Match, Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: पाकिस्तान और यूएई के बीच दुबई में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

रोमांचक मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला (PAK vs UAE 10th T20I Live Toss Update)

UAE win toss, opt to bowl first against Pakistan in #AsiaCup match delayed by one hour. #PAKvUAE https://t.co/m3vt7SdHYo — Economic Times (@EconomicTimes) September 17, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs UAE 10th T20I Playing XI)

पाकिस्तान (PAK Playing XI): सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE Playing XI): अलीशान शराफू, मुहम्मद वसीम (कप्तान), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), ध्रुव पाराशर, हैदर अली, मुहम्मद रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, जुनैद सिद्दीकी.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त अरब अमीरात राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs United Arab Emirates National Cricket Team Match Scorecard)

इस टूर्नामेंट के छठे मुकाबले में पाकिस्तान को टीम इंडिया से सात विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है. दो मैचों में से सिर्फ एक जीत के साथ, अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को यूएई को हर हार में हराना होगा. ओमान पर बड़ी जीत की बदौलत भले ही पाकिस्तान के पास नेट रन-रेट में बढ़त है, लेकिन वे एक और चूक बर्दाश्त नहीं कर सकते. इस बीच, यूएई ने हाल ही में ओमान को हराया है और पाकिस्तान के खिलाफ जीत से वे सुपर फोर में पहुंचकर इतिहास रचने की उम्मीद करेंगे.

