Pakistan vs South Africa, 3rd T20I Match Live Streaming In India: पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा सीरीज का निर्णायक मुकाबला, यहां जानें कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 3rd T20I Match Live Streaming: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज यानी 1 नवंबर को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. दूसरे टी20 मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब तीसरे टी20 मुकाबले में दोनों टीमें सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर हो सकती हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई सलमान अली आगा (Salman Ali Agha) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान डोनोवर फरेरा (Donovan Ferreira) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: India Women vs South Africa Women ODI Stats: वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों का प्रदर्शन

दूसरे टी20 मुकाबले का हाल

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 9 विकेट से हरा दिया. इसी के साथ तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई. सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 55 रनों से जीत मिली थी. मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका सिर्फ 110 रन ही बना पाई थी. जवाब में पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया.

पाकिस्तान ने दूसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पाकिस्तान का ये फैसला सही साबित हुआ. दक्षिण अफ्रीका के लिए कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस के बल्ले से सबसे ज्यादा 25 रन निकले. पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए. जवाब में सैम अयूब (नाबाद 71 रन) और साहिबजादा फरहान (28 रन) की पारियों के दम पर पाकिस्तान को शानदार जीत मिल गई.

पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें दोनों टीमों ने पांच-पांच मैच जीते हैं. दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछली टी20 सीरीज 2-0 से अपने नाम की थीं. इन दोनों ही टीमों के बीच आखिरी टी20 इंटरनेशनल साल 2024 में सेंचुरिन के मैदान पर खेला गया था. जहां मेजबान टीम दक्षिण अफ्रीका ने 19.3 ओवर में 207 रनों का लक्ष्य हासिल करके पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदकर हार का स्वाद चखाया था.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड (PAK vs SA Test Head To Head Record)

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 26 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिला हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं. जबकि, पाकिस्तान की टीम ने 13 मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज में दोनों टीमें बढ़त बनाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.

ये धुरंधर मचा सकते हैं कोहराम (PAK vs SA 2nd T20 Player to Watch Out For)

पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब, मोहम्मद नवाज़ और शाहीन अफरीदी स्टार प्लेयर्स हो सकते हैं जिन पर सभी की निगाहें रहेंगी. वहीं बात करें अगर दक्षिण अफ्रीका टीम की तो क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ड ब्रेविस और कॉर्बिन बॉश अपने प्रदर्शन से कमाल कर सकते हैं.

भारत में कब और कैसे देख पाएंगे पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा मुकाबला (Where And How To Watch PAK vs SA 3rd T20I In India)

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK vs SA 3rd T20I Likely Playing XI)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, बाबर आज़म, सैम अयूब, उस्मान खान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा (कप्तान), हसन नवाज़ , मोहम्मद नवाज़, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ, नसीम शाह, अबरार अहमद.

दक्षिण अफ्रीका: लुआन ड्रे प्रीटोरियस, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डोनोवर फरेरा (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, जॉर्ज लिंडे, ओटनिल बार्टमैन, लुंगी एनगिडी, नंद्रे बर्गर, लिजाद विलियमस.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.