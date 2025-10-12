Pakistan vs South Africa, 1st Test Match Day 2 Preview: लाहौर टेस्ट में दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम या पाकिस्तान के बल्लेबाज करेंगे तख्ता पलट, यहां जानें दूसरे दिन की पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल और लाइव स्ट्रीमिंग समेत सभी जानकारी

पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ़्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 1st Test Match Day 2 Preview: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पहला मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लाहौर (Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम (Gaddafi Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 90 ओवर में पांच विकेट खोकर 313 रन बना लिए हैं. कल यानी 13 अक्टूबर को चौथे दिन का खेल भारतीय सायनुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. पाकिस्तान आज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के साथ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025-27) के अपने सफर का आगाज कर दी है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 2021 के बाद पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर टेस्ट सीरीज खेल रहीं हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की अगुवाई शान मसूद (Shan Masood) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान एडन मारक्रम (Aidan Markram) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan vs South Africa, 1st Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, पाकिस्तान ने पहली पारी में बनाए 313 रन; यहां देखें स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 17 टेस्ट मैच अपने नाम किए हैं. जबकि पाकिस्तान को सिर्फ महज छह बार ही जीत नसीब हुई है. सात बार मैच ड्रॉ पर छूटे. साल 2007-08 के बाद दक्षिण अफ्रीका के पास पाकिस्तान की धरती पर टेस्ट सीरीज जीतने का शानदार मौका होगा.

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Pakistan National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Match Scorecard)

पाकिस्तान की पहली पारी

इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक और कप्तान शान मसूद ने मिलकर पारी को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 161 रनों की शानदार साझेदारी निभाई. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 90 ओवर में पांच विकेट खोकर 313 रन बना लिए हैं.

पाकिस्तान की तरफ से सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक ने सबसे ज्यादा 93 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान इमाम-उल-हक ने 153 गेंदों पर सात चौके और एक छक्के लगाए. इमाम-उल-हक के अलावा कप्तान शान मसूद ने 76 रन बनाए. मोहम्मद रिज़वान नाबाद 62 रन और सलमान आगा नाबाद 52 रन बनाकर खेल रहे हैं.

दूसरी तरफ, दक्षिण अफ्रीका की टीम को कगिसो रबाडा ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. दक्षिण अफ्रीका की ओर से सेनुरान मुथुसामी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. सेनुरान मुथुसामी के अलावा कगिसो रबाडा, प्रीनेलन सुब्रायन और साइमन हार्मर ने एक-एक विकेट चटकाया.

गद्दाफी स्टेडियम की पिच (Gaddafi Stadium Pitch Report)

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 12 अक्टूबर से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा हैं. गद्दाफी स्टेडियम में अबतक 41 टेस्ट मैचों खेले गए हैं, जिनमें से 22 ड्रॉ रहे हैं. इस मैदान पर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 15 मुकाबले जीते हैं, जबकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों को केवल 4 मैच ही जीतने में सफलता मिली है. बल्लेबाजी के अनुकूल पिच होने के बाद अंतिम सत्रों में गेंदबाजों को मदद मिलती है.

टेस्ट में पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका हेड टू हेड रिकॉर्ड्स(PAK vs SA Head to Head Records): अब तक दोनों टीमों के बीच 30 टेस्ट मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें पाकिस्तान ने 06 और साउथ अफ्रीका ने 17 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं. पहली बार दोनों टीमों की भिड़ंत 19 से 23 जनवरी 1995 को हुई थी और आखिरी मुकाबला 3 से 6 जनवरी 2025 के बीच खेला गया था. इस बार पाकिस्तान अपने घरेलू हालात का फायदा उठाते हुए बदला चुकता करने की कोशिश करेगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (PAK vs SA Key Players To Watch Out): बाबर आजम, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, कागिसो रबाडा इस मुकाबले में सबसे अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. जिनपर सबकि निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (PAK vs SA Mini Battle): साउथ अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम और पाकिस्तान के स्टार गेंदबाज शाहीन अफरीदी की टक्कर रोमांचक होगी. वहीं पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज बाबर आजम बनाम कागिसो रबाडा की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम साउथ अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा.

पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें? (PAK vs SA 1st Test Day 2 Live Streaming)

भारतीय दर्शक इस मुकाबले को FanCode ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिये देख सकेंगे. टीवी पर इस सीरीज का सीधा प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग के लिए FanCode का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.