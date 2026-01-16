Pakistan U19 vs England U19, Under 19 World Cup 2026 4th Match Weather Update: हरारे में बारिश बनेगी विलेन या खेला जाएगा पूरा मुकाबले; मैच से पहले मौसम का हाल

पाकिस्तान U19 बनाम इंग्लैंड U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan U19 Cricket Team vs England U19 Cricket Team, ICC Under 19 World Cup 2026 4th Match Weather Repeort: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 जून से हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (Takashinga Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे. दोनों टीमों का यह इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कमान फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई थॉमस रेव (Thomas Rew) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan U19 vs England U19, Under 19 World Cup 2026 4th Match Preview: आज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में रखा गया है. पाकिस्तान अंडर-19 टीम को आगामी यूथ वर्ल्ड कप में ग्रुप-C में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे से होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार-चार टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है.

टूर्नामेंट का फॉर्मेट

हर ग्रुप से टॉप-3 टीमें आगे बढ़कर सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी। इसके बाद सभी क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. इन दोनों सुपर सिक्स ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी, जहां यूथ वर्ल्ड चैंपियन का फैसला होगा.

डिफेंडिंग चैंपियन

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 इस टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन टीम है. उन्होंने 2024 के फाइनल में भारत अंडर-19 (इंडिया कोल्ट्स) को हराकर खिताब अपने नाम किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपना खिताब बचा पाएगा या कोई नई टीम यूथ वर्ल्ड कप का ताज हासिल करेगी.

पाकिस्तान U-19 बनाम इंग्लैंड U-19: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (PAK-U19 vs ENG-U19 ODI Head to Head)

यूथ वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान अंडर-19 और इंग्लैंड अंडर-19 के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इन मैचों में इंग्लैंड U-19 ने 17 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान U-19 को 8 मुकाबलों में जीत मिली है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. आंकड़ों से साफ है कि अंडर-19 स्तर पर वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले भारी रहा है.

हरारे के मौसम का हाल (Harare Weather Update)

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच हरारे के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक हरारे में मैच के दिन बादलों के साथ बारिश या गरज के साथ बारिश के उच्च चांस हैं. दिन में तापमान लगभग 22°C से 24°C तक रहने का अनुमान है, लेकिन गरज और वर्षा के कारण प्रोटियागमन हो सकता है. ब्रेक के दौरान हल्की बारिश और तेज आंधी-बिजली की चेतावनी भी बनी हुई है, जिससे मैच के संचालन पर असर पड़ सकता है.

बता दें कि आईसीसी अंडर-19 विश्व कप 2026 में कुल 16 टीमें चार-चार टीमों के चार समूहों में भाग ले रही हैं और हरारे तथा नामीबिया में मैच खेले जा रहे हैं. दोनों युवा टीमों के बीच यह भिड़ंत आगामी राउंड की दिशा तय कर सकती है. मैच से पहले मौसम की चुनौती के बावजूद दर्शक और आलोचक उत्साहित हैं कि कौन सी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK U19 vs ENG U19 1st Match Playing Prediction)

पाकिस्तान अंडर-19: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान जेएनआर, अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर, हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम.

इंग्लैंड अंडर-19: थॉमस रीव (कप्तान/विकेटकीपर), फरहान अहमद, राल्फी अल्बर्ट, बेन डॉकिन्स, कालेब फाल्कनर, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, मैनी लम्सडेन, बेन मेयस, जेम्स मिंटो.

नोट: पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.