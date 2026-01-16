Pakistan U19 vs England U19, Under 19 World Cup 2026 4th Match Preview: आज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

पाकिस्तान U19 बनाम इंग्लैंड U19 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Pakistan U19 Cricket Team vs England U19 Cricket Team, ICC Under 19 World Cup 2026 4th Match Preview: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 जून से हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का चौथा मुकाबला पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (Takashinga Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. दूसरे दिन कुल 3 मैच खेले जाएंगे. दोनों टीमों का यह इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कमान फरहान यूसुफ (Farhan Yousaf) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई थॉमस रेव (Thomas Rew) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Pakistan U19 vs England U19, Under 19 World Cup 2026 4th Match Live Streaming In India: पाकिस्तान अंडर-19 बनाम इंग्लैंड अंडर-19 के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस बार अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में रखा गया है. पाकिस्तान अंडर-19 टीम को आगामी यूथ वर्ल्ड कप में ग्रुप-C में रखा गया है, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे से होगा. इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें चार-चार टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है.

टूर्नामेंट का फॉर्मेट

हर ग्रुप से टॉप-3 टीमें आगे बढ़कर सुपर सिक्स चरण में पहुंचेंगी। इसके बाद सभी क्वालिफाई करने वाली 12 टीमों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा. इन दोनों सुपर सिक्स ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी. सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगी, जहां यूथ वर्ल्ड चैंपियन का फैसला होगा.

डिफेंडिंग चैंपियन

ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 इस टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन टीम है. उन्होंने 2024 के फाइनल में भारत अंडर-19 (इंडिया कोल्ट्स) को हराकर खिताब अपने नाम किया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपना खिताब बचा पाएगा या कोई नई टीम यूथ वर्ल्ड कप का ताज हासिल करेगी.

पाकिस्तान U-19 बनाम इंग्लैंड U-19: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (PAK-U19 vs ENG-U19 ODI Head to Head)

यूथ वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान अंडर-19 और इंग्लैंड अंडर-19 के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इन मैचों में इंग्लैंड U-19 ने 17 बार जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान U-19 को 8 मुकाबलों में जीत मिली है. इसके अलावा 2 मैच बेनतीजा रहे हैं. आंकड़ों से साफ है कि अंडर-19 स्तर पर वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले भारी रहा है.

ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब की पिच रिपोर्ट (Takashinga Sports Club Pitch Report)

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच हरारे के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब की पिच ने सराहनीय संतुलन दिखाया है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए सहायक है. पहले गेंदबाजी करने वाली टीमों की सफलता दर थोड़ी अधिक रही है, जिससे गेंदबाजों को शुरुआती दौर में मदद मिलने की संभावना का संकेत मिलता है. हालांकि बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर बनाना निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इस पिच पर लक्ष्य का पीछा करना एक बड़ी चुनौती है.

पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड के बीच चौथे वनडे मैच के लिए मुख्य खिलाड़ी (PAK U19 vs ENG U19 Key Players To Watch Out): फरहान यूसुफ, अहमद हुसैन, अली रजा, मोहम्मद सय्याम,थॉमस रीव, राल्फी अल्बर्ट, एलेक्स फ्रेंच और जेम्स मिंटो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान (Mini Battle): इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज राल्फी अल्बर्ट और मोहम्मद सय्याम के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं फरहान यूसुफ और जेम्स मिंटो के बीच की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास कई प्रभावशाली युवा खिलाड़ियों के साथ संतुलित लाइनअप है.

कब और कहां खेला जाएगा पाकिस्तान अंडर-19 बनाम इंग्लैंड अंडर-19 मैच?

आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मुकाबला आज पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के बीच हरारे (Harare) के ताकाशिंगा स्पोर्ट्स क्लब (Takashinga Sports Club) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले यानी दोपहर 12:30 बजे होगा.

किस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण? (Where To Watch PAK U19 vs ENG U19 Live Telecast)

पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के मुकाबले का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा.

किस ऐप पर देखें लाइव? (Where To Watch PAK U19 vs ENG U19 Live Streaming)

पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (PAK U19 vs ENG U19 1st Match Playing Prediction)

पाकिस्तान अंडर-19: फरहान यूसुफ (कप्तान), उस्मान खान जेएनआर, अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, अली हसन बलूच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर, हुजैफा अहसन, मोमिन कमर, मोहम्मद सय्याम.

इंग्लैंड अंडर-19: थॉमस रीव (कप्तान/विकेटकीपर), फरहान अहमद, राल्फी अल्बर्ट, बेन डॉकिन्स, कालेब फाल्कनर, एलेक्स फ्रेंच, एलेक्स ग्रीन, ल्यूक हैंड्स, मैनी लम्सडेन, बेन मेयस, जेम्स मिंटो.

नोट: पाकिस्तान अंडर19 क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड अंडर19 क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.