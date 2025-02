Pakistan Jersey for ICC Champions Trophy 2025: चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नए अवतार में दिखेगी पाकिस्तान टीम, गद्दाफी स्टेडियम में PCB ने किया नई जर्सी का अनावरण, देखें वीडियो

पाकिस्तान की नई जर्सी (Photo Credit: X@TheRealPCB)

ICC Champions Trophy 2025: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने 7 फरवरी को आगामी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया. PCB ने लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम के भव्य उद्घाटन के दौरान खचाखच भरी भीड़ के सामने पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को उनकी नई जर्सी में दिखाया. PCB द्वारा साझा की गई क्लिप में, नॉरेटर इस बारे में बात करते हैं कि कैसे एक जर्सी एक राष्ट्र की पहचान, लोगों के जुनून और एक चैंपियन की पहचान का प्रतिनिधित्व करती है. ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले ट्राई-सीरीज़ 2025 के दौरान पाकिस्तान नए अपग्रेड किए गए क्रिकेट स्टेडियम का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है. यह भी पढ़ें: ट्राई सीरीज के पहले वनडे में न्यूज़ीलैंड से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

ICC CT 2025 के लिए पाकिस्तान की आधिकारिक जर्सी

Presenting Pakistan team's official jersey for the ICC Champions Trophy 2025 🇵🇰🌟 Order now at https://t.co/TWU32Ta9wL 🛒#ChampionsTrophy | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/iXZH4TVKqf — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 7, 2025

नए ड्रिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी

Our squad in Pakistan’s official ICC Champions Trophy 2025 jersey 😎🇵🇰 How good does it look on them❓ ✨#WeHaveWeWill | #WearYourPassion pic.twitter.com/OpP2TtboRG — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 7, 2025

Wear with 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 and support your stars! 🙌 Get the official Pakistan team jersey for the ICC Champions Trophy 2025 now at https://t.co/TWU32Ta9wL 🛒#WearYourPassion | #WeHaveWeWill pic.twitter.com/4OfA7Ka2oA — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) February 7, 2025

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लाहौर में नए पुनर्निर्मित गद्दाफी स्टेडियम के उद्घाटन के लिए विशेष अतिथि थे, जिसे कई समय सीमा में देरी के बाद पूरा करने के लिए समय की कमी थी. जर्सी के अनावरण के दौरान, बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान और अन्य खिलाड़ियों ने भीड़ से बात की और बताया कि पाकिस्तान की जर्सी उनके लिए क्या दर्शाती है. नई जर्सी का रंग पाकिस्तान की 1992 विश्व कप विजेता टीम के हल्के हरे रंग के समान है, जो आज भी प्रशंसकों की पसंदीदा है.

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के गत विजेता पाकिस्तान, 19 फरवरी को टूर्नामेंट के पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि उसका मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में भारत से होगा.