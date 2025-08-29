AFG vs PAK, UAE T20I Tri-Series 2025 Scorecard: पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को दिया 183 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य,सलमान आगा ने खेला तूफानी पारी, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच संयुक्त अरब अमीरात टी20आई ट्राई-सीरीज़ 2025 का पहला मुकाबला 29 अगस्त(शुक्रवार) को शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 182 रन बनाए. पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी पारी सलमान आगा ने खेली, जिन्होंने 36 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए और टीम को मज़बूत स्कोर तक पहुँचाया. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला, अफ़ग़ानिस्तान पहले करेगी गेंदबाजी, जानिए प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

मैच की शुरुआत पाकिस्तान ने तेज़ रफ़्तार से की, लेकिन अफ़ग़ानिस्तान के गेंदबाज़ों ने बीच-बीच में झटके देकर रनगति को नियंत्रित करने की कोशिश की. पाकिस्तान का पहला विकेट 26 के स्कोर पर गिरा जब साबिर फ़रहान 2.3 ओवर में आउट हो गए. इसके बाद फ़ख़र ज़मान (20 रन, 17 गेंद) और सैम अय्यूब (21 रन, 16 गेंद) भी अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए.

आगा सलमान ने एक छोर संभालते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट की और ज़रूरी मौकों पर बड़े शॉट लगाए. वहीं, मोहम्मद नवाज़ ने 11 गेंदों पर 21 रन की आतिशी पारी खेली. आख़िरी ओवरों में फ़हीम अशरफ़ ने सिर्फ़ 4 गेंदों पर 12 रन बनाकर टीम को 180 के पार पहुँचाया.

गेंदबाज़ी की बात करें तो अफ़ग़ानिस्तान के लिए मजीब उर रहमान सबसे किफ़ायती साबित हुए. उन्होंने 4 ओवर में मात्र 22 रन देकर एक विकेट हासिल किया. कप्तान राशिद खान ने भी 4 ओवर में 26 रन देकर अच्छी गेंदबाज़ी की, जबकि फ़रीद अहमद ने 4 ओवर में 47 रन देकर 2 विकेट झटके है. अब अफ़ग़ानिस्तान को जीत के लिए 183 रनों का लक्ष्य हासिल करना होगा.