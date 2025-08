PAK  vs WI 2nd T20I 2025 Live Streaming: दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यहां जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Pakistan National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Live Telecast: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 02 अगस्त को फ्लोरिडा (Florida) के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल (Central Broward Regional Park Stadium Turf Ground, Lauderhill) में खेला गया. पहले मुकाबले में दोनों टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया था, जिससे यह मुकाबला भी बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है. वेस्टइंडीज की बल्लेबाज़ी की कमान कप्तान शाई होप के साथ जॉनसन चार्ल्स, शेरफेन रदरफोर्ड और ऑलराउंडर रोस्टन चेज़ व रोमारियो शेफर्ड के हाथों में होगी. पहले T20I में युवा बल्लेबाज़ ज्वेल एंड्रू ने 33 गेंदों में 35 रन बनाकर लय में आने के संकेत दिए थे. चार्ल्स ने भी 36 गेंदों में 35 रन बनाते हुए दो चौके और दो छक्के जड़े. अंत में जेसन होल्डर ने 12 गेंदों में नाबाद 30 रन की तेज़ पारी खेली, जिससे टीम मुकाबले में बनी रही. वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान दूसरे टी20 मैच से पहले जानिए कैसे चुनें बेस्ट ड्रीम11 फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

गेंदबाज़ी में शमार जोसेफ ने चार ओवर में 30 रन देकर तीन विकेट चटकाए, वहीं जेडियाह ब्लेड्स, गुडकश मोती, अकील होसीन, होल्डर और शेफर्ड भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए बल्लेबाज़ी में सईम अयूब ने शानदार 38 गेंदों में 57 रन बनाए. फखर ज़मान ने 28 और हसन नवाज़ ने 18 गेंदों में 24 रनों का योगदान दिया. गेंदबाज़ी में मोहम्मद नवाज़ ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि सईम अयूब ने शाई होप और रदरफोर्ड के विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ा. दोनों टीमों के संतुलित प्रदर्शन को देखते हुए दूसरा मुकाबला भी कांटे का होने वाला हैं.

वेस्ट इंडीज़ बनाम पाकिस्तान दूसरे टी20 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 02 अगस्त को फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड, लॉडरहिल में भारतीय समयानुसार तड़के सुबह 05:30 AM बजे से खेला जाएगा. मैच का टॉस आधे घंटे पहले 05:00 AM बजे होगा.

भारत में पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव टेलिकास्ट कहां देखें?

दुर्भाग्यवश, भारत में वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान दूसरे टी20 मुकाबले 2025 का कोई भी मुकाबला टीवी चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा. किसी भी भारतीय स्पोर्ट्स चैनल के पास इस सीरीज़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं हैं. ऐसे में दर्शकों को टीवी पर यह मुकाबले देखने को नहीं मिलेंगे.

भारत में पाकिस्तान बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

हालांकि, वेस्टइंडीज बनाम पाकिस्तान सीरीज़ के दूसरे टी20 मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. FanCode के पास इस सीरीज़ के डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग अधिकार हैं. दर्शक FanCode ऐप या वेबसाइट पर जाकर मैच पास खरीदकर पूरे मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं. क्रिकेट फैंस मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी के ज़रिए इस रोमांचक मुकाबले का आनंद कहीं से भी उठा सकते हैं.