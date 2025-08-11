How To Watch CPL 2025 Live Streaming In India? भारत में किस चैनल पर होगा कैरेबियन प्रीमियर लीग का लाइव प्रसारण, जानिए कैसे देखें सीपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन?

CPL 2025 Logo (Photo Credits: X/ @CPL)

On Which Channel CPL 2025 Will Live Telecast in India: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ हो चुका है. इस बार कुल छह दमदार टी20 टीमें एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स, बारबाडोस रॉयल्स, गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, सेंट लूसिया किंग्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स 30 लीग मैचों, तीन नॉकआउट मुकाबलों और एक फ़ाइनल में आमने-सामने होंगी. यह टूर्नामेंट पावर-हिटिंग और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के दिग्गज और दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होंगे. CPL का यह 13वां संस्करण क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करता है. भारत में किस चैनल पर उपलब्ध होगा महाराजा ट्रॉफी टी20 का लाइव प्रसारण? जानिए कैसे देखें KSCA लीग क्रिकेट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन?

टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स के बीच , 15 अगस्त(शुक्रवार) (स्थानीय समयानुसार 14 अगस्त) को होगी. मौजूदा चैंपियन सेंट लूसिया किंग्स अपना पहला मैच 18 अगस्त को खेलेगी. वहीं, चार बार की चैंपियन और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स अपना पहला मुकाबला सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ खेलेगी. इस मेगा टूर्नामेंट का ग्रैंड फ़ाइनल 22 सितंबर (स्थानीय समयानुसार 21 सितंबर) को गुयाना में खेला जाएगा.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक CPL 2025 के मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर देख सकेंगे. टीवी पर मैच देखने के अलावा, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प के बारे में नीचे जानकारी दी गई है.

कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भारत में कैसे देखें?

भारतीय दर्शक कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भी देख सकते हैं. CPL 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हालांकि, इसके लिए दर्शकों को मैच पास या टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.