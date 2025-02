PAK vs NZ 1st ODI Tri-Series 2025 Live Toss & Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला, पाकिस्तान पहले करेगी गेंदबाजी, यहां देखें प्लेइंग इलेवन समेत लाइव स्कोरकार्ड

पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड (Photo Credits: Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team: पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज(Pakistan ODI Tri-Series, 2025) का पहला मुकाबला पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 08 फ़रवरी(शनिवार) को लाहौर(Lahore) के गद्दाफी स्टेडियम(Gaddafi Stadium) में खेला जाएगा. न्यूज़ीलैंड के कप्तान मिशेल सेंटनर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया हैं, जिसके वजह से पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करेगी. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 116 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से न्यूजीलैंड ने 51 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 61 मैचों में जीत दर्ज की है. 3 मैच बिना परिणाम के रहे हैं और 1 मैच टाई हुआ है. दोनों टीमों के बीच ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रोमांचक रही है, जिसमें पाकिस्तान ने अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है. यह भी पढ़ें: वनडे ट्राई सीरीज़ के पहले मुकाबले न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगी काटें की टक्कर, ऐसे बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

न्यूज़ीलैंड ने जीता टॉस

Tri-series time! New Zealand have opted to bat in the tournament opener against Pakistan Live coverage: https://t.co/594Y5JiS3w | #PAKvNZ pic.twitter.com/wmEAxcbPqA — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) February 8, 2025

न्यूज़ीलैंड बनाम पाकिस्तान वनडे ट्राई सीरीज 2025 के पहले मैच की प्लेइंग इलेवन

पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: फखर जमान, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर/कप्तान), बाबर आजम, खुशदिल शाह, कामरान गुलाम, सलमान आगा, तैयब ताहिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, अबरार अहमद

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: रचिन रवींद्र, विल यंग, ​​केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (डब्ल्यू), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (सी), मैट हेनरी, बेन सियर्स, विलियम ओ'रूर्के

A toss win for Mitchell Santner and he elects to bat first in Game 1 against Pakistan. Ben Sears makes his ODI debut, while Tom Latham makes his 150th ODI appearance. Watch LIVE | https://t.co/AdJeNj9cuz 📺 LIVE scoring | https://t.co/rK2D415Z3U 📲 #3Nations1Trophy pic.twitter.com/WTTLUZ6WZK — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) February 8, 2025

