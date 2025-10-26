New Zealand vs England, 1st ODI Match Live Toss And Scorecard: माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड की कप्तान मिशेल सैंटनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team, 1st ODI Match 2025 Live Toss And Scorecard Update: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जा रहा हैं. इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हाल ही में खेली गई तीन मैचों की टी20 सीरीज 1-0 से इंग्लैंड ने अपने नाम की थी. इस सीरीज में भी इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने की इरादे से उतरेगी वहीं न्यूजीलैंड की कोशिश एकदिवसीय सीरीज जीतने के ऊपर रहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीरीज में न्यूजीलैंड की अगुवाई मिशेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहें हैं. जबकि, इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले न्यूजीलैंड की कप्तान मिशेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन दिग्गज खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch NZ vs ENG 1st ODI 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण
माउंट माउंगानुई में न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला:
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (New Zealand vs England 1st ODI Match Playing XI)
न्यूजीलैंड (New Zealand 1st ODI Playing XI): विल यंग, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, नाथन स्मिथ, मैट हेनरी, जैकब डफी.
Who you backing to take the ODI series?
LIVE: https://t.co/MS8pexuCSK | #NZvENG pic.twitter.com/A8Wdidbt6y
— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 26, 2025
इंग्लैंड (England 1st ODI Playing XI): जेमी स्मिथ, बेन डकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक (कप्तान), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), सैम कुरेन, जेमी ओवरटन, ब्रायडन कार्से, आदिल राशिद, ल्यूक वुड.
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard)
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जा रहा हैं. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली रन चेज़ करने का फैसला कर सकती है. अब तक 31 वनडे मुकाबले खेले गए जिसमें से 15 रन डिफेंड और 16 रन डिफेंड करने वाली टीमों ने जीते हैं. इस मैदान पर वनडे फॉर्मेट में पहली इनिंग का औसत स्कोर 235 रन रहा है.
न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक कुल 96 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. इंग्लैंड की टीम को 45 मुकाबलों में जीत मिली हैं. जबकि, न्यूजीलैंड की टीम को भी 45 मैचों में जीत नसीब हुई हैं. वहीं, चार मैच बेनतीजा रहा हैं और दो मैच टाई पर समाप्त हुए.
नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.