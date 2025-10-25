How To Watch NZ vs ENG 1st ODI 2025 Live Streaming: न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड पहले वनडे में होगा रोमांचक मुकाबला, जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

न्यूजीलैंड(Photo: @englandcricket X)

Where To Watch New Zealand National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Live Telecast: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का पहला मुकाबला 26 अक्टूबर (रविवार) को माउंट माउंगानुई(Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में खेला जाएगा. इंग्लैंड ने इससे पहले खेले गए टी20 सीरीज़ में 1-0 से जीत दर्ज की थी, जबकि पहला और तीसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. अब वनडे सीरीज़ में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां इंग्लैंड अपने गेंदबाजों को मौका देगा जबकि न्यूजीलैंड अपनी लय वापस पाने की कोशिश करेगा. न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैड पहले वनडे मैच पर भी बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा माउंट माउंगानुई में मौसम और बे ओवल की पिच का मिजाज

न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच अब तक 96 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं जबकि इंग्लैंड ने 44 बार जीत दर्ज की है. 7 मुकाबले टाई या बिना नतीजे के समाप्त हुए हैं. यह आंकड़े दोनों टीमों की प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं. न्यूजीलैंड के लिए अच्छी खबर यह है कि केन विलियमसन चोट से उबरकर टीम में वापसी कर रहे हैं. वह मार्च 2025 में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद पहली बार वनडे में उतरेंगे. इसके अलावा टॉम लैथम भी कंधे की चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं, जबकि मिशेल सैंटनर, जो पेट की चोट से जूझ रहे थे, टीम की कप्तानी करेंगे. ऑलराउंडर नाथन स्मिथ भी चोट से उबरकर टीम में शामिल हुए हैं.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 मैच कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला 26 अक्टूबर (रविवार) को माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 6:30 AM बजे से खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज़ 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया (Sony Pictures Network India) के पास है. प्रशंसक सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनलों पर विभिन्न भाषाओं में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे मैच का सीधा प्रसारण देख सकते हैं.

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे 2025 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज़ 2025 का आधिकारिक प्रसारण अधिकार सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास है, जिसका डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार भी सोनी नेटवर्क के पास है. भारतीय दर्शक न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं. इसके अलावा, अमेज़न प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर भी मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी, क्योंकि सोनी ने 2024-25 और 2025-26 सीजन के लिए अमेज़न प्राइम के साथ डिजिटल अधिकार साझा किए हैं. फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर भी स्ट्रीमिंग उपलब्ध हो सकती है.