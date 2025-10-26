Nepal vs United States of America, 86th Match Live Streaming In India: आज नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, यहां जानें भारत में कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Nepal National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, ICC Cricket World Cup League Two 2023-27 86th Match Live Streaming: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने टूर्नामेंट में अब तक 20 मैच खेले हैं. जिसमें 14 मैच में जीत दर्ज की है और 6 में हार का सामना पड़ा है और टीम दूसरे स्थान पर है. दूसरी ओर नेपाल ने अब तक 16 मैच खेले हैं. जिसमें पांच जीत और नौ हार और दो मैच बेनतीजा रहा है और 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. संयुक्त राज्य अमेरिका की अगुआई मोनांक पटेल (Monank Patel) करेंगे. आरोन जोंस, मिलिंद कुमार और शायन जहांगीर जैसे अनुभवी खिलाड़ी अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे. दूसरी ओर नेपाल की कप्तानी रोहित पौडेल (Rohit Paudel) के हाथों में होगी. यह भी पढें: England Women vs New Zealand Women, 27th Match Pitch Report And Weather Update: विशाखापत्तनम में इंग्लैंड के बल्लेबाज करेंगी रनों की बारिश या न्यूजीलैंड के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

फिलहाल नेपाल की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में पांच जीत और नौ हार के साथ सातवें स्थान पर है. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए टॉप रन स्कोरर आरिफ़ शेख हैं जिनके नाम 384 रन हैं. आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में नेपाल के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज सोमपाल कामी हैं, जिन्होंने 17 विकेट लिए हैं. नेपाल वर्तमान में 33 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 17वें स्थान पर है. जब वनडे की बात आती है, तो नेपाल शानदार फॉर्म में है. नेपाल की टीम ने अपने पिछले चार वनडे मैचों में से तीन जीते हैं. नेपाल से आगामी आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है.

दूसरी तरफ, यूएसए की टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 अंक तालिका में 14 जीत और छह हार के साथ दूसरे स्थान पर है. आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष रन स्कोरर मोनांक पटेल हैं जिनके नाम 746 रन हैं आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 में यूएसए के लिए शीर्ष विकेट लेने वाले गेंदबाज नोस्टुश केनजिगे हैं, जिन्होंने 29 विकेट लिए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में 41 रेटिंग के साथ आईसीसी पुरुष वनडे टीम रैंकिंग में 14वें स्थान पर है. संयुक्त राज्य अमेरिका बेहतरीन फॉर्म में है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पिछले पांच वनडे मुकाबलों में से चार जीते हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका की टीम जिस फॉर्म में हैं, उससे आईसीसी सीडब्ल्यूसी लीग 2 मैचों में यूएसए अन्य टीमों पर हावी रहेगा.

दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड

अमेरिका और नेपाल की टीम वनडे में अब तक कुल नौ बार भीड़ चुकी हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. नेपाल ने चार मैचों में जीत दर्ज की है. जबकि अमेरिका को भी चार मैचों में जीत नसीब हुई है. इसके अलावा एक मैच टाई रहा है.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कब और कहां पर खेला जाएगा?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कितने बजे से शुरू होगा?

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 11:00 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? (Where And How To Watch NEP vs USA 86th ODI Match Live Telecast)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं होगा.

कहां देखें आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला नेपाल बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 86वें मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग? (Where And How To Watch NEP vs USA 86th ODI Match Live Streaming)

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप लीग 2 2023-27 का 86वां मुकाबला आज यानी 26 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप (Fan Code App) और वेबसाइट पर होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NEP vs USA 86th ODI Match Likely Playing XI)

नेपाल (NEP Likely Playing XI): कुशल भुर्टेल, अनिल साह (विकेटकीपर), भीम शर्की, रोहित पौडेल (कप्तान), आरिफ शेख, दीपेंद्र सिंह ऐरी, बसीर अहमद, करण केसी, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी, नंदन यादव.

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA Likely Playing XI): स्मित पटेल (विकेटकीपर), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कप्तान), सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, हरमीत सिंह, संजय कृष्णमूर्ति, शैडली वान शल्कविक, जसदीप सिंह, नोस्थुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.

नोट: नेपाल राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.