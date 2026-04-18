NAM vs SCO, 3rd T20I Match Preview: नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में आज नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड, पिच रिपोर्ट समेत सभी डिटेल्स

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Namibia National Cricket Team vs Scotland National Cricket Team, 3rd T20I Match Preview Details: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला विंडहोक (Windhoek) के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. स्कॉटलैंड की टीम पहले ही इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतरेगी. वहीं, नामीबिया की टीम आखिरी मुकाबला जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी. इस सीरीज में नामीबिया की अगुवाई गेरहार्ड इरास्मस (Gerhard Erasmus) के कंधों पर हैं. जबकि, स्कॉटलैंड की कमान रिची बेरिंगटन (Richie Berrington) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: SRH vs CSK, IPL 2026 27th Match Preview: राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स के बीच होगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट समेत सारे डिटेल्स

दूसरे टी20 मुकाबले में स्कॉटलैंड ने 157/8 का स्कोर खड़ा किया था, जिसमें ब्रैंडन मैकमुलेन और जैक जार्विस ने अहम पारियां खेलीं. जवाब में नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने 47* रन बनाए, लेकिन टीम 138/7 तक ही पहुंच सकी और 19 रन से मुकाबला हार गई. स्कॉटलैंड के लिए मैकेंजी जोन्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे.

दूसरी तरफ नामीबिया की टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से उतरेगी. टीम की बल्लेबाजी में गेरहार्ड इरास्मस और जान फ्रिलिंक अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में रूबेन ट्रम्पेलमैन और जैक ब्रासेल स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

स्कॉटलैंड की टीम शानदार फॉर्म में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में ब्रैंडन मैकमुलेन और जॉर्ज मुंसी टीम को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मैकेंजी जोन्स और मार्क वॉट अहम भूमिका निभा सकते हैं.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NAM vs SCO T20I Head To Head Record)

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 6 टी20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान नामीबिया और स्कॉटलैंड दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं. आंकड़ों के अनुसार दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है.

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Namibia Cricket Ground Pitch Report)

नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड की पिच संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलती है. छोटी बाउंड्री होने के कारण यहां रन बनने की संभावना अधिक रहती है. इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड के बीच रोमांचक मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (NAM vs SCO Key Players To Watch Out): गेरहार्ड इरास्मस, ब्रैंडन मैकमुलेन, मैकेंजी जोन्स, जॉर्ज मुंसी और जान फ्रिलिंक जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (NAM vs SCO Mini Battle): गेरहार्ड इरास्मस और मैकेंजी जोन्स के बीच मुकाबला दिलचस्प रहेगा. वहीं ब्रैंडन मैकमुलेन और रूबेन ट्रम्पेलमैन के बीच टक्कर भी अहम हो सकती है.

नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (NAM vs SCO 3rd T20I Date And Venue)

नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस मैच से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड तीसरा टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NAM vs SCO 3rd T20I Live TV Channel Telecast In India)

नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मुकाबले का भारत में टीवी पर प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा.

भारत में नामीबिया बनाम स्कॉटलैंड तीसरा टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch NAM vs SCO 3rd T20I Live Streaming In India)

नामीबिया और स्कॉटलैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला आज यानी 18 अप्रैल को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NAM vs SCO 3rd T20I Match Playing Prediction)

नामीबिया: अलेक्जेंडर वोल्सचेंक, जान फ्रिलिंक, लॉरेन स्टीनकैंप, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), मलान क्रूगर (विकेटकीपर), बर्नार्ड स्कोल्ट्ज, रूबेन ट्रम्पेलमैन, जान बाल्ट, जैक ब्रासेल, मैक्स हेइंगो.

स्कॉटलैंड: रिची बेरिंगटन (कप्तान), मैथ्यू क्रॉस (विकेटकीपर), जॉर्ज मुंसी, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, मार्क वॉट, क्रिस्टोफर मैकब्राइड, ओलिवर डेविडसन, जैस्पर डेविडसन, मैकेंजी जोन्स, सफयान शरीफ.

नोट: नामीबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम स्कॉटलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.