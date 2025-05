Mustafizur Rahman IPL 2025 Controversy: मुस्तफिजुर रहमान ने दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ते ही कुछ घंटों में लौटे बांग्लादेश, NOC नहीं मिलने पर विवाद गरमाया

Mustafizur Rahman IPL 2025 Controversy: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में एक बार फिर से विवाद की स्थिति बन गई है. दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने जैसे ही बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान को ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ जेक फ्रेजर मैकगर्क की जगह टीम में शामिल किया, उसके कुछ ही घंटों बाद यह फैसला विवादों में घिर गया. दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) द्वारा उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) नहीं दिया गया, जिसके चलते मुस्ताफिजुर को तुरंत टीम छोड़नी पड़ी और वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) रवाना हो गए. गौरतलब है कि भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते आईपीएल 2025 को बीच में रोकना पड़ा था. यह लीग अब 17 मई से फिर से शुरू होने जा रही है. इस दौरान कई विदेशी खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से भारत लौटने से इनकार कर दिया है. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जेक फ्रेजर मैकगर्क और मिशेल स्टार्क ने भी वापसी से मना कर दिया है. पंजाब किंग्स के विदेशी खिलाड़ियों ने दिखाया भारत पर भरोसा, आईपीएल स्थगन के बाद नहीं छोड़ा देश

बीसीसीआई ने बदले रूल्स, DC ने किया रहमान को साइन

Heading to UAE to play against them. Keep me in your prayers. pic.twitter.com/dI7DHTfj73

— Mustafizur Rahman (@Mustafiz90) May 14, 2025