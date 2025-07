Most Runs For India In ICC World Test Championship: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इन भारतीय बल्लेबाजों ने मचाई तबाही, बनाए हैं सबसे ज्यादा रन; यह धुरंधर टॉप पर मौजूद

ऋषभ पंत (Photo Credit: X/@BCCI)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 4th Test Match 2025 Day 3 Live Toss And Scorecard Update: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का चौथा मुकाबला 23 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Emirates Old Trafford) में खेला जा रहा हैं. तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम ने टीम इंडिया को 22 रनों से शिकस्त दी. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली हैं. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 46 ओवर में दो विकेट खोकर 252 रन बना लिए थे. आज तीसरे दिन का खेल जारी हैं. इस रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? मैनचेस्टर में इंग्लैंड बनाम भारत के बीच चौथे टेस्ट को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के तीसरे दिन ये टीम बनी फेवरेट

किस भारतीय बल्लेबाज ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

मैनचेस्टर में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में टीम इंडिया विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक (54) जड़ा. यह ऋषभ पंत के टेस्ट करियर का 18वां और इंग्लैंड के खिलाफ 7वां अर्धशतक रहा. इसके साथ ही ऋषभ पंत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी बन गए हैं. ऐसे में चलिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 4 भारतीय बल्लेबाजों के आंकड़े जानते हैं.

ऋषभ पंत: वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में अब ऋषभ पंत पहले पायदान पर पहुंच गए. ऋषभ पंत ने डब्लूटीसी में 38 मुकाबले खेले हैं और इसकी 67 पारियों में 43.34 की औसत और 75.28 की स्ट्राइक रेट से 2,731 रन बनाए हैं. इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 6 शतक और 16 अर्धशतक भी निकले हैं. ऋषभ पंत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 रन का रहा है. ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छक्के (90) लगाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

रोहित शर्मा: इस लिस्ट में पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा अब दूसरे पायदान पर आ गए हैं. रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट करियर में डब्लूटीसी के 40 मैच खेले थे, जिसकी 69 पारियों में 41.15 की औसत और 58.32 की स्ट्राइक रेट से 2,716 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान रोहित शर्मा ने 9 शतक और 8 अर्धशतक भी लगाए थे. रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन का रहा था. इसी तरह रोहित शर्मा टेस्ट में ऋषभ पंत के साथ संयुक्त सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज भी हैं.

विराट कोहली: इस लिस्ट में विराट कोहली अब तीसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर के दौरान डब्लूटीसी के कुल 46 मैच खेले थे, जिसकी 79 पारियों में 35.36 की औसत और 51.72 की स्ट्राइक रेट से 2,617 रन बनाने में सफल रहे थे. इस दौरान विराट कोहली ने 5 शतक और 11 अर्धशतक भी लगाए थे. विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 254 रन का रहा था. विराट कोहली पांच बार नाबाद भी रहे थे और विराट कोहली ने केवल 11 छक्के जड़े थे.

शुभमन गिल: इस मामले में मौजूदा टेस्ट कप्तान शुभमन गिल चौथे नंबर पर हैं. शुभमन गिल ने अपने टेस्ट करियर में अब तक डब्लूटीसी के कुल 36 मैच खेले हैं, जिसकी 66 पारियों में 41.18 की औसत और 62.37 की स्ट्राइक रेट से 2,512 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान शुभमन गिल ने आठ शतक और सात अर्धशतक भी लगाए हैं. शुभमन गिल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 269 रन का रहा है, जो शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के दूसरे टेस्ट में बनाया था.

