BCCI को मिलेगा नया बॉस? दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास ने अध्यक्ष पद के लिए भरा पर्चा

मिथुन मन्हास ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया (Photo Credits: X)

Mithun Manhas Files Nomination for BCCI President: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दिल्ली के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी मिथुन मन्हास ने BCCI अध्यक्ष पद के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है. पिछले महीने रोजर बिन्नी के पद छोड़ने के बाद से यह कुर्सी खाली थी और अब मन्हास इसका सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं.

रविवार को मुंबई में BCCI मुख्यालय में मिथुन मन्हास ने अपना नामांकन दाखिल किया. 45 साल के मन्हास का घरेलू क्रिकेट में एक लंबा और शानदार करियर रहा है. उन्होंने 1997 से 2017 के बीच 157 फर्स्ट-क्लास, 130 लिस्ट ए और 91 टी20 मैच खेले हैं. बताया जा रहा है कि नई दिल्ली में हुई एक अनौपचारिक बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी, जिसके बाद उन्हें अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया.

BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अगले कार्यकाल के लिए एक नई बॉडी बनाई जा रही है. मिथुन मन्हास एक पूर्व खिलाड़ी हैं और उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला किया गया है. वहीं, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन अरुण धूमल अपने पद पर बने रहेंगे."

सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं, बोर्ड के कुछ और बड़े पदों के लिए भी नामांकन दाखिल किए गए हैं. इनमें देवजीत सैकिया (BCCI सचिव), अरुण धूमल (IPL गवर्निंग काउंसिल चेयरमैन) और भारत के पूर्व क्रिकेटर रघुराम भट (कोषाध्यक्ष पद) का नाम शामिल है. अगले रविवार को होने वाली बोर्ड की सालाना आम बैठक में इन सभी पदों पर आखिरी मुहर लगेगी.