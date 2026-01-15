MI vs UPW, WPL 2026 8th Match Pitch Report And Weather Update: नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की आएगी आंधी या यूपी वारियर्स के गेंदबाज मचाएंगे तांडव? मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Mumbai Indians Women vs UP Warriorz Women, Womens Premier League 2026 7th Match Pitch Report And Weather Update: टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला नवी मुंबई (Navi Mumbai) के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी (Dr DY Patil Sports Academy) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. दोनों टीमों का यह चौथा मुकाबला हैं. दोनों ही टीमें एक-दूसरे को पछाड़ने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस सीजन में यूपी वारियर्स महिला की अगुवाई मेग लैनिंग (Meg Lanning) कर रहीं हैं. जबकि, मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: MI vs UPW, WPL 2026 8th Match Preview: आज मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

यह मुकाबला यूपी वॉरियर्स के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. मौजूदा सीजन में अब तक मुंबई इंडियंस कमाल का प्रदर्शन कर रही है और 3 में से 2 मुकाबले जीत चुकी है, लेकिन यूपी वॉरियर्स को 3 मैच के बाद भी जीत की तलाश है. मुंबई इंडियंस ने पिछले मैच में गुजरात जॉइंट्स को 7 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की है और वह पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे पायदान पर है. दूसरी तरफ यूपी वॉरियर्स लगातार 3 मैच हार चुकी है और वह पॉइंट्स टेबल में अंतिम स्थान पर है.

अगर यूपी वॉरियर्ज इस मैच में जीत हासिल करती है तो वह डी वाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ अपनी पहली जीत भी दर्ज करेगी, क्योंकि इस मैदान पर दोनों के बीच खेला गया एकमात्र मुकाबला दिल्ली ने जीता था. लगातार तीन हार के बाद अंक तालिका में पिछड़ चुकी इन टीमों को वापसी के लिए जीत बेहद जरूरी है. ऐसे में यह मुकाबला यूपी के लिए करो या मरो जैसा साबित हो सकता है. मेग लैनिंग की अगुवाई में वॉरियर्ज अपने अभियान की धीमी शुरुआत के बाद तालिका में चढ़ने के लिए बेताब हैं. 2026 के ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी (₹3.20 करोड़) के रूप में, दीप्ति शर्मा पर प्रदर्शन का दबाव है. डीआंद्रा डॉटिन के साथ उनकी हालिया 93 रन की नाबाद साझेदारी ने उनकी बल्लेबाजी की परिपक्वता को दर्शाया, लेकिन उनका ऑफ-स्पिन मुंबई इंडियंस के मिडिल आर्डर को निष्प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होगा.

दोनों टीमों के हेड टू हेड (MI-W vs UPW-W Head To Head Record)

महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच कुल सात मैच खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई इंडियंस की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. मुंबई इंडियंस महिला ने पांच मैच जीते हैं, जबकि दो मैच यूपी वारियर्स महिला ने अपने नाम किए हैं. इस दौरान दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. अब देखने वाली बात होगी कि आठवें मैच में कौन सी टीम बाजी मारती है. इस सीजन में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कुल 22 मुकाबले खेले जाएंगे.

डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी पिच रिपोर्ट (Dr DY Patil Sports Academy Pitch Report)

टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी की पिच ऐतिहासिक रूप से डब्ल्यूपीएल में बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद रही है, जो सही उछाल और छोटे सीमाओं (लगभग 65 मीटर सीधा) की पेशकश करती है. यहां डब्ल्यूपीएल 2025 में 160+ का स्कोर बनाने वाली टीमों ने दो बार सफलतापूर्वक बचाव किया, लेकिन ओस के प्रभाव में पीछा करने वाली टीमों ने 70% बार सफलता प्राप्त की. टॉस जीतने वाले कप्तान परिस्थितियों को देखते हुए पीछा करने का विकल्प चुन सकते हैं.

नवी मुंबई के मौसम का हाल (Navi Mumbai Pitch Report)

टाटा महिला प्रीमियर लीग 2026 का आठवां मुकाबला आज यानी 15 जनवरी को मुंबई इंडियंस महिला बनाम यूपी वारियर्स महिला के बीच खेला नवी मुंबई के डॉ डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा. इस मैच के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है. मैच के दिन की परिस्थितियां क्रिकेट के लिए अनुकूल लग रही हैं, तापमान 21°C से 31°C के बीच रहने की उम्मीद है. मौसम धूप वाला रहने का अनुमान है, हालांकि दूसरी पारी के दौरान ओस एक कारक बन सकती है.

इस बार भी डब्ल्यूपीएल में दो तरह के मैच होंगे. दोपहर के मुकाबले तीन बजे शुरू होंगे, जबकि शाम के मैच 7 बजकर 30 मिनट पर खेले जाएंगे. एलिमिनेटर और फाइनल मुकाबले के लिए वडोदरा को वेन्यू चुना गया है. वहीं डब्ल्यूपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला 5 फरवरी को खेला जाना है. इस बार टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला वीकेंड के बजाय वीक डे पर खेला जाएगा. पूरे टूर्नामेंट में कुल 22 मैच खेले जाएंगे, जो फैंस को लगातार रोमांच और कड़ी प्रतिस्पर्धा का अनुभव देंगे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ट्रॉफी किस टीम के नाम होती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (MI-W vs UPW-W 8th Match Playing Prediction)

मुंबई इंडियंस महिला: हेली मैथ्यूज, गुनालन कमलिनी (विकेटकीपर), अमेलिया केर, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), निकोला कैरी, सजीवन सजना, अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, शबनम इस्माइल, त्रिवेणी वशिष्ठ.

यूपी वारियर्स महिला: किरण नवगिरे, मेग लैनिंग (कप्तान), फोएबे लिचफील्ड, हरलीन देयोल, डींड्रा डोटिन, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), सोफी एक्लेस्टोन, शिखा पांडे, आशा शोभना, क्रांति गौड़.

