Major Reasons For Team India Defeat vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका ने कर दिया भारत का सूपड़ा साफ, गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की हार के ये बड़े कारण

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, 2nd Test Match Day 5 Scorecard Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 22 नवंबर से खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला गुवाहाटी (Guwahati) के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम (Barsapara Cricket Stadium) में खेला गया. दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टीम इंडिया को 409 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ने सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया हैं. दूसरी पारी में टीम इंडिया 63.5 ओवर में महज 140 रन बनाकर सिमट गई. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल (Shubman Gill) के कंधों पर थीं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई टेम्बा बावुमा (Temba Bavuma) कर रहे थीं. यह भी पढ़ें: ICC WTC Points Table: दक्षिण अफ्रीका से मिली करारी हार के बाद टीम इंडिया को हुआ बड़ा बड़ा नुकसान, पाकिस्तान से भी नीचे फिसला भारत, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया की शर्मनाक हार

गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया को रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार मिली है. दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए थे, जवाब में टीम इंडिया की बल्लेबाजी सिर्फ 201 के स्कोर पर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. यशस्वी जायसवाल (58) और वाशिंगटन सुंदर (48) के अलावा कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाया. वहीं दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका ने 260 के स्कोर पर पारी घोषित कर 549 रन का लक्ष्य दिया. रवींद्र जडेजा के 54 रन के बूते जैसे-तैसे 140 रन बनाने वाली टीम इंडिया 408 रन से हार गई.

दक्षिण अफ्रीका ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 408 रनों के बड़े अंतर से हराकर 2 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली है. दूसरे टेस्ट में हर क्षेत्र में टीम इंडिया को निराशा ही हाथ लगी.

टीम इंडिया के ये हैं हार के बड़े कारण

अतिरिक्त ऑलराउंडर्स खिलाना

टीम इंडिया ने टेस्ट स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों की जगह इस सीरीज में अतिरिक्त ऑलराउंडर्स को तव्वजो दी थीं. जिसका नतीजा ये रहा कि टीम इंडिया को मुंह की खानी पड़ी.

नंबर 3 का एक्सपेरीमेंट हुआ फेल

टीम इंडिया की बल्लेबाजी आर्डर में नंबर-3 का एक्सपेरीमेंट इस सीरीज में भी विफल रहा. चेतेश्वर पुजारा के बाद टीम इंडिया इस पोजीशन पर कोई बल्लेबाज को सेट नहीं कर पा रहा है. पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की, इस मैच में साई सुदर्शन आए. सुदर्शन दोनों पारियों में फेल रहे.

बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने किया निराश

दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने एक बाद फिर निराशाजनक प्रदर्शन किया. इस पूरी सीरीज के दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि जिसके बारे में बात ना ही की जाए तो बेहतर है. ना तो गेंदबाज कुछ कर पाए और ना ही बल्लेबाजी में कोई खिलाड़ी कुछ कर पाया. पूरी टीम के खिलाड़ियों ने एक एक कर नाक कटवाने का ही काम किया. गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार साल 2004 में आई थी. तब नागपुर में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 342 रनों के भारी अंतर से हराया था, लेकिन अब अब वे रिकॉर्ड भी टूट गया है.

