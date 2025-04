KKR vs GT TATA IPL 2025 Preview: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans: कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) का 39वां मुकाबला 21 अप्रैल(सोमवार) को कोलकाता( Kolkata) के ईडन गार्डन्स(Eden Gardens) में खेला जाएगा. दोनों टीमों के हालिया प्रदर्शन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहे हैं. जहां गत चैंपियन KKR इस सीज़न में अब तक फीके नजर आए हैं, वहीं गुजरात टाइटंस ने अब तक शानदार लय दिखाई है. KKR ने इस सीज़न में अब तक सात में से चार मुकाबले गंवाए हैं और अंक तालिका में छठे स्थान पर है. प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अजिंक्य रहाणे की अगुवाई वाली टीम को इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी ही होगी. पंजाब किंग्स के खिलाफ अपने पिछले मैच में KKR की टीम 112 रनों के छोटे लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही थी और 95 रन पर ऑलआउट हो गई थी, जबकि टीम 62/3 के मजबूत स्थिति में थी. यह प्रदर्शन KKR के लिए बेहद निराशाजनक रहा. यह भी पढ़ें: इंडियन प्रीमियर लीग में निकोलस पूरन के पास ऑरेंज कैप, तो प्रसिद्ध कृष्णा का पर्पल कैप पर कब्जा, यहां देखें टॉप-5 स्कोरर बल्लेबाजों और विकेट टेकर गेंदबाजों की लिस्ट

अब KKR को एक बार फिर से खुद को संभालना होगा, लेकिन सामने होंगी शुबमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, जो इस सीज़न में अभी तक पांच जीत के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है. अपने पहले मैच में हारने के बाद GT ने जबरदस्त वापसी की है और IPL 2025 की ट्रॉफी की प्रबल दावेदारों में गिनी जा रही है. पिछले मुकाबले में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था और अब वे अपनी लय को बरकरार रखने उतरेंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (KKR vs GT Head-To-Head Record in IPL): कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच अब तक कुल चार मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से गुजरात टाइटंस ने दो बार जीत दर्ज की है, जबकि KKR को सिर्फ एक जीत मिली है. KKR की वह यादगार जीत रिंकू सिंह के पांच छक्कों वाले अंतिम ओवर की वजह से आई थी.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी (KKR vs GT IPL 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में जोस बटलर, अजिंक्य रहाणे, शुभमन गिल, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (KKR vs GT Mini Battle): GT के विस्फोटक बल्लेबाज जोस बटलर और KKR के विकेटटेकर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, सुनील नारायण बनाम मोहम्मद सिराज की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा?

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटंस इंडियन प्रीमियर लीग(IPL 2025) का 39वां मुकाबला 21 अप्रैल(सोमवार) को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय समयानुसार शाम 07:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 07:00 बजे होगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

भारत में आईपीएल 2025 का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स मैच को दर्शक Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Kannada और Star Sports 1 Telugu चैनल्स पर देख सकते हैं. वहीं, GT बनाम KKR मैच का ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर यह मैच लाइव उपलब्ध होगा, जहां सब्सक्रिप्शन के साथ आप मुकाबला देख सकते हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम गुजरात टाइटन्स आईपीएल 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन और इम्पैक्ट प्लेयर्स

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), शेरफेन रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, रविश्रीनिवासन साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा

इम्पैक्ट प्लेयर्स: वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, अनुज रावत, महिपाल लोमरोर, कुलवंत खेजरोलिया

कोलकाता नाइट राइडर्स: सुनील नरेन/मोईन अली, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), अजिंक्य रहाणे (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, एनरिक नॉर्टजे, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती

इम्पैक्ट प्लेयर्स: अंगकृष रघुवंशी, चेतन सकारिया