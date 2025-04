PBKS vs RR IPL 2025 Preview: पंजाब किंग्स बनाम राजस्थान रॉयल्स इंडियन प्रीमियर लीग मुकाबले से पहले जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

संजू सेमसन, श्रेयस अय्यर, अ4%B0%E0%A5%89%E0%A4%AF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B8+%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%A8+%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0+%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%97+%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%B2%E0%A5%87+%E0%A4%B8%E0%A5%87+%E0%A4%AA%E0%A4%B9%E0%A4%B2%E0%A5%87+%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A1+%E0%A4%9F%E0%A5%82+%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%A1+%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B8%2C+%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%80+%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%9F%E0%A4%B2+%E0%A4%94%E0%A4%B0+%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AE%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97+%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%A4+%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%87+%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B8 https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Fsports%2Fcricket%2Fknow-all-the-details-including-head-to-head-records-mini-battles-and-streaming-before-pbks-vs-rr-ipl-2025-match-2563068.html',900, 600)" title="Share on Whatsapp">

पीबीकेएस बनाम आरआर आईपीएल हेड-टू-हेड रिकॉर्ड(PBKS vs RR Head-To-Head Record in IPL): आईपीएल इतिहास में अब तक दोनों टीमें 28 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें से पंजाब ने 12 और राजस्थान ने 16 मुकाबले जीते हैं

Punjab Kings vs Rajasthan Royals: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में 4 अप्रैल(शनिवार) को पंजाब किंग्स (PBKS) और 2008 की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी. यह मुकाबला पंजाब के लिए खास होगा क्योंकि वे इस सीज़न का पहला होम गेम खेलने उतरेंगे. नया कप्तान श्रेयस अय्यर टीम की कमान संभाल रहे हैं और अब तक पंजाब ने शानदार प्रदर्शन किया है. पंजाब किंग्स ने अपने दोनों मुकाबले जीतकर तालिका में मजबूती हासिल की है. कप्तान श्रेयस अय्यर जबरदस्त फॉर्म में हैं और अब तक आउट नहीं हुए हैं. उन्होंने दो अर्धशतक जड़े हैं और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है. यह भी पढ़ें: मुल्लांपुर में RR बनाम PBKS IPL 2025 मैच से पहले जानें महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिकॉर्ड्स, मोस्ट रन, विकेट समेत खास आंकड़े

वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2025 की शुरुआत निराशाजनक तरीके से की थी. पहले दो मुकाबलों में हार झेलने के बाद टीम ने वापसी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर सीज़न की पहली जीत दर्ज की. अब संजू सैमसन की टीम इस लय को बरकरार रखते हुए एक और जीत दर्ज करना चाहेगी. अगर पंजाब इस मैच को जीतता है तो वह पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकता है.

पीबीकेएस बनाम आरआर आईपीएल 2025 की प्रमुख खिलाड़ी(PBKS vs RR IPL 2025 Key Players To Watch Out): संजू सेमसन, श्रेयस अय्यर, अर्शदीप सिंह, नितीश राणा, युजवेंद्र चहल, वानिंदु हसरंगा ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है जो मैच का रुख बदलना जानते है और कभी मैच के परिणाम को पलट सकते है. जिनपर सबकी निगाहें रहेगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दुसरे को कर सकते है परेशान(PBKS vs RR Mini Battle): PBKS के विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर और RR के विकेटटेकर गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, संजू सैमसन बनाम अर्शदीप सिंह भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है, जो चेपॉक की परिस्थितियों में अहम भूमिका निभा सकते हैं.