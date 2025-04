KKR vs SRH, IPL 2025 15th Match Winner Prediction: जीत के ट्रैक पर लौटना चाहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Kolkata Knight Riders Cricket Team vs Sunrisers Hyderabad Cricket Team, IPL 2025 15th Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) का आगाज हो गया है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी पर कब्जा करने में जुटी हुई हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन का 15वां मुकाबला आज यानी तीन अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स क्रिकेट टीम (KKR) बनाम सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम (SRH) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन स्टेडियम (Eden Gardens Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स की अगुवाई अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) कर रहे हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद की कमान पैट कमिंस (Pat Cummins) के कंधों पर हैं. KKR vs SRH, IPL 2025 15th Match Pitch Report And Weather Update: कोलकाता में हैदराबाद के बल्लेबाज मचाएंगे तांडव या केकेआर के गेंदबाज करेंगे कमाल, मैच से पहले जानें पिच रिपोर्ट

कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने अब तक इस सीजन ने तीन-तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दोनों टीमों को सिर्फ एक में जीत हासिल हुई है. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों की नजरें जीत पर होगी. इस सीजन में अबतक आईपीएल 2025 की प्वाइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी 10वें नंबर पर है तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 8वें नंबर पर है. दोनों टीमों के पास फ़िलहाल 2-2 अंक है.

दोनों टीमों के बीच यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां मेजबान टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. इस सीजन में अभी तक दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं और 2 मुकाबलों में शिकस्त झेली है. आज के मुकाबले में दोनों टीमों के दिग्गज खिलाड़ी कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.

इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अपने पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सिर्फ 116 रन पर ही सिमट गई थी. ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स अपने बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करेगी. दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद को अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अब तक 3 पारियों में कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद आज के मुकाबले में ट्रेविस हेड के साथ मिलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (KKR vs SRH Head To Head)

आईपीएल इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अबतक कुल 28 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स का पड़ला भारी रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स ने 19 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, सनराइजर्स हैदराबाद को महज नौ मैच में जीत नसीब हुई हैं. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले गए थे. इन तीनों मुकाबलों में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत हासिल की थीं. सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने साल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी आखिरी जीत दर्ज की थी. सनराइजर्स हैदराबाद इस बार वापसी करना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (KKR vs SRH Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. सनराइजर्स हैदराबाद के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे टूर्नामेंट का 15वां टी20 मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद की जीत की संभावना: 58%

कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की संभावना: 42%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

कोलकाता नाइट राइडर्स: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती.

सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस (कप्तान), जीशान अंसारी, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी.