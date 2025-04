'Fourth Pilar of Indian Cricket' जानिए कौन हैं सोशल मीडिया सेंसेशन JosD92? जिसने फैंस के बीच मचाया तहलका, MS धोनी और हिंदी कमेंट्री को लेकर सुपरचैट से उड़ा रहे मजाक!

JosD92 (Photo Credit: X@wtffflok, @daniyalahmed24, and @rohanreplies)

'JosD92 Fourth Pilar of Indian Cricket' सोशल मीडिया ने लोगों को अपनी राय रखने की आजादी दी है, लेकिन इसी के साथ ट्रोलिंग की संस्कृति भी तेज़ी से बढ़ी है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दौरान यह ट्रेंड और भी तेज़ हो जाता है, जहां इंटरनेट पर मीम्स और मजाक उड़ाना कई यूजर्स के लिए मनोरंजन का साधन बन जाता है. इस बार JosD92 नाम का एक अनाम अकाउंट इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. IPL 2025 के दौरान यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या JosD92 इसी अंदाज में सुपरचैट भेजता रहेगा या फिर इसे कोई नया मोड़ मिलेगा. फिलहाल, यह नाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले मैचों में भी इसके सुपरचैट्स को लेकर फैंस की नजर बनी रहेगी.

JosD92 कौन है और क्यों है चर्चा में?

JosD92 एक गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट है, जो IPL 2025 के दौरान अपने सुपरचैट के जरिए चर्चा में आया है. यह अकाउंट लगातार महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) और हिंदी कमेंट्री को निशाना बना रहा है. इस यूजर ने कई यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनलों जैसे Sports Yaari, Sports Tak आदि पर सुपरचैट भेजकर कमेंट्री टीम की आलोचना की है.

JosD92 के कमेंट्स आमतौर पर तीखे और व्यंग्यात्मक होते हैं. हालांकि, वे कई बार सीमाएं भी पार कर जाते हैं, जिससे यह आलोचना का भी शिकार हुआ है. मगर सोशल मीडिया पर इनके संदेश मजाकिया और मनोरंजक माने जा रहे हैं, जिससे यह अकाउंट ट्रेंड करने लगा.

आईपीएल 2025 के लिए मैन ऑफ द सीरीज

" JosD92 " will be Man of the Series for IPL 2025 — Rohan (@rohanreplies) April 1, 2025

भारतीय क्रिकेट का चौथा स्तंभ

JosD92 is the fourth pillar of Indian Cricket. — Lok 🥦🥝🥑 (@wtffflok) April 3, 2025

सम्पूर्ण विश्व का मनोरंजन

JOSD92 need to come forward and reveal himself. What a guy. He’s entertaining the whole world with his questions. https://t.co/yVThYZv5cq — Daniyal Ahmed (@daniyalahmed24) April 4, 2025

You are not willing to spend money for others but there is a guy named JosD92 who is spending 100 Rs everyday to entertain entire India... — Ankit Prajapati (@AnkitPrjpti) April 2, 2025

उदास महसूस कर रहे हैं? JosD32 खोजें

All cricket fans should search ‘JosD92’ on Twitter if you’re feeling depressed Haven’t stopped laughing😆 — Aniketh Shetty (@AnikethShetty1) April 2, 2025

Bow down to JosD92 🙌🏼🙌🏼 pic.twitter.com/pbXhn2kjil — cheers gayle 💙 (@cheersgayle) April 3, 2025

IPL 2025 will be remembered for JosD92's heroics 🇮🇳😉 #TATAIPL — Farid Khan (@_FaridKhan) April 3, 2025

JosD92 pic.twitter.com/7XUT9BVpiC — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) April 3, 2025

JosD92 की ट्रोलिंग का कारण क्या है?

JosD92 की ट्रोलिंग मुख्य रूप से हिंदी कमेंट्री टीम को लेकर है. उनका मानना है कि कमेंटेटर IPL मैचों के दौरान खेल पर फोकस करने के बजाय, MS धोनी की पुरानी उपलब्धियों का ज्यादा बखान कर रहे हैं. यह चीज़ कई फैंस को परेशान कर रही है, क्योंकि वे चाहते हैं कि लाइव मैच की बारीकियों पर ध्यान दिया जाए.

सोशल मीडिया पर JosD92 के वायरल सुपरचैट

JosD92 के कई सुपरचैट अब वायरल हो चुके हैं, जिनमें MS धोनी और हिंदी कमेंट्री को लेकर तंज कसे गए हैं। कुछ सुपरचैट के उदाहरण इस प्रकार हैं:

"क्या हम IPL 2025 देख रहे हैं या 2011 वर्ल्ड कप की यादें ताजा कर रहे हैं?"

"मैच भले ही CSK हार जाए, लेकिन हिंदी कमेंट्री में हमेशा धोनी जीतते हैं!"

"क्या कमेंटेटर्स को सुपरचैट भेजकर बताना पड़ेगा कि लाइव मैच भी चल रहा है?"

JosD92 ने बनाया अपना यूट्यूब चैनल

JosD92 की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि इस अकाउंट ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है. इस चैनल पर यह अपने सुपरचैट्स के क्लिप्स शेयर करता है, जहां एंकर्स और कमेंटेटर्स उसके संदेशों को पढ़ते और उस पर प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं. JosD92 को लेकर सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया आ रही है. जहां कुछ लोग इसे मजाकिया और मनोरंजक मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह के कमेंट्स से अनुचित ट्रोलिंग को बढ़ावा मिलता है. एक यूजर ने लिखा, "JosD92 मजाकिया हो सकता है, लेकिन उसे व्यक्तिगत हमले करने से बचना चाहिए." वहीं, दूसरे यूजर ने कहा, "हिंदी कमेंट्री वाकई बहुत पक्षपाती हो गई है, JosD92 सही मुद्दे उठा रहा है!"