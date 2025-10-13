‘You Know It’s Out But Technology Can’t Prove It’ थर्ड अंपायर के LBW फैसले पर जसप्रीत बुमराह का स्टंप माइक पर खोला DSR की खामिसों का पोल

Screengrab from John Campbell's DRS (left) and Jasprit Bumrah (Photo credit: JioHotstar)

India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें जसप्रीत बुमराह ने तीसरे अंपायर के फैसले पर अपनी नाराज़गी साफ़ तौर पर ज़ाहिर की, जब तीसरे अंपायर ने जॉन कैंपबेल को नॉट आउट करार दिया. यह घटना 13 अक्टूबर(सोमवार) को भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट 2025 के चौथे दिन की है. उस समय बुमराह ने ओवर द विकेट गेंदबाज़ी करते हुए जॉन कैंपबेल के फ्रंट पैड पर गेंद मारी थी. बुमराह को पूरा विश्वास था कि बल्लेबाज़ आउट है, जिसके बाद भारत ने डीआरएस (निर्णय समीक्षा प्रणाली) का सहारा लिया. वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 252 रन, भारत से अभी 18 पीछे, यहां देखें चौथे दिन का स्कोरकार्ड

टीवी रिप्ले में दिखा कि गेंद बल्ले और पैड दोनों से एक साथ टकराई थी और हल्का सा स्पाइक भी देखा गया. इसके बावजूद तीसरे अंपायर एलेक्स व्हार्फ ने यह निष्कर्ष निकाला कि स्पाइक गेंद के बल्ले से लगने के कारण था, न कि पैड से, इसी आधार पर उन्हें नॉट आउट ठहराया गया, और भारत को एक रिव्यू गंवाना पड़ा.

इसके बाद जसप्रीत बुमराह स्टंप माइक पर कहते सुने गए. “तुम जानते हो कि यह आउट है, लेकिन तीसरा अंपायर इसे साबित नहीं कर सकता.” यह बयान सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और लाइव कमेंट्री के दौरान भी इस पर चर्चा देखने को मिली.

इसी बीच, जॉन कैंपबेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का पहला शतक पूरा किया. उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर लेग साइड में शानदार छक्का लगाकर शतक पूरा किया. हालांकि, जल्द ही उन्हें जडेजा ने ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया जब उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की.