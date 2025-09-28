IND vs PAK Asia Cup 2025 Final Tickets Sold Out: भारत बनाम पाकिस्तान मैच में फिर जागी फैंस की रुचि? दुबई स्टेडियम रहेगी हाउसफुल, फाइनल मुकाबले की टिकट हुई सोल्ड आउट

भारत बनाम पाकिस्तान

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Tickets Sold Out: : भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर (रविवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. फाइनल ने शुरू होने से पहले ही इतिहास रच दिया है. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले के सभी 28,000 टिकट आधिकारिक रूप से पूरी तरह बिक चुके हैं. यह पहली बार है जब एशिया कप के 41 साल के इतिहास में दोनों टीमें फाइनल में आमने-सामने होंगी, और ऐसे में टिकटों की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है.

ऑनलाइन बुकिंग के खुलते ही कुछ ही घंटों में सभी टिकटें खत्म हो गईं, जबकि स्टेडियम के बाहर लंबी कतारों के बावजूद एक भी सीट उपलब्ध नहीं रही. यहां तक कि टिकट ब्लैक मार्केट में भी कई गुना दाम पर बेचने की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती के कारण अधिकांश प्रयास नाकाम रहे. इससे साफ है कि यह मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि भारत-पाक रिश्तों के बीच एक भावनात्मक टकराव का मंच भी साबित होने जा रहा है.

इससे पहले हुए मुकाबलों में भी दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली थी. ग्रुप मैच में 20,000 से अधिक दर्शक पहुंचे थे, जबकि सुपर-4 भिड़ंत में करीब 17,000 दर्शकों ने स्टैंड्स भर दिए थे. हालांकि उस समय पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ भारतीय प्रशंसकों की नाराजगी के चलते कुछ सीटें खाली दिखीं थीं. लेकिन फाइनल के लिए हालात एकदम अलग हैं. इस बार स्टैंड्स के साथ-साथ स्टेडियम के बाहर फैन जोन में भी बड़े LED स्क्रीन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हजारों फैंस टिकट न मिलने के बावजूद दुबई पहुंच चुके हैं. होटल बुकिंग्स आसमान छू रही हैं.