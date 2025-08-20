Ireland Women vs Germany Women, 2nd Match T20 World Cup Europe Qualifier 2025 Live Streaming In India: आयरलैंड महिला बनाम जर्मनी महिला के बीच आज खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम(Photo Credit: X/@ICC)

Ireland Women National Cricket Team vs Germany Women National Cricket Team, 2nd Match ICC Womens T20 World Cup Europe Qualifier Division 1, 2025 Live Streaming: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का दूसरा मुकाबला आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला रॉटरडैम (Rotterdam) के हेज़ेलरवेग (Hazelaarweg) में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में आयरलैंड महिला की अगुवाई गैबी लुईस (Gaby Lewis) कर रहीं हैं. जबकि, जर्मनी महिला की कमान अस्मिता कोहली (Asmita Kohli) के कंधों पर हैं. इस मुकाबले को जीतकर दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Team India Stats In Asia Cup T20 Format: एशिया कप के टी20 फॉरमेट में कुछ ऐसा रहा टीम इंडिया का रिकॉर्ड, यहां देखें 'मेन इन ब्लू' के आकंड़ें

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का दूसरा मुकाबला आयरलैंड महिला बनाम जर्मनी महिला के बीच कब और कहां खेला जाएगा?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का दूसरा मुकाबला मुकाबला आज यानी 20 अगस्त को आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच रॉटरडैम के हेज़ेलरवेग में भारतीय समयानुसार शाम 7:15 बजे से खेला जाएगा. जबकि, इस मुकाबले का टॉस आधे घंटे पहले होगा.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 की लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 टूर्नामेंट के मुकाबलों का सीधा प्रसारण भारत में किसी भी चैनल पर नहीं किया जाएगा.

आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1, 2025 का लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कैसे देखें?

अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप यूरोप क्वालीफायर डिवीजन 1 के मैच देखना चाहते हैं, तो FanCode ऐप और वेबसाइट पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी. इसके लिए दर्शकों को इन प्लेटफॉर्म्स पर लॉगिन करना होगा और संभवतः सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़े.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आयरलैंड महिला: गैबी लुईस (कप्तान), एमी हंटर (विकेटकीपर), अर्लीन केली, फ्रेया सार्जेंट, लारा मैकब्राइड, एवा कैनिंग, ओर्ला प्रेंडरगैस्ट, कारा मरे, रेबेका स्टोकेल, लीह पॉल, लौरा डेलानी.

जर्मनी महिला: क्रिस्टीना गफ़, वेरेना स्टोल, अस्मिता कोहली (कप्तान), कार्तिका विजयराघवन (विकेटकीपर), एंटोनिया मेयेनबोर्ग, स्टेफ़नी फ्रोहनमेयर, श्रव्या कोलचाराम, रमीशा शाहिद, अश्विनी बालाजी, विल्हेल्मिना गार्सिया.

नोट: आयरलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जर्मनी महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.