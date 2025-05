Ireland vs West Indies ODI And T20I Series 2025 Full Schedule: आयरलैंड और इंग्लैंड के साथ वनडे और टी20 सीरीज खेलेगी वेस्टइंडीज, बस एक क्लिक पर देखें दौरे का पूरा शेड्यूल

आयरलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Ireland National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team, ODI And T20I Series 2025: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) और तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का आगाज 21 मई से होगा. दोनों टीमों के बीच पहले वनडे सीरीज खेली जाएगी. वनडे सीरीज के बाद 12 जून से टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. कैरेबियाई टीम इस महीने के आखिर में यूरोप का दौरा करेगी, जहां उसे 21-25 मई तक आयरलैंड के खिलाफ तीन मैच और 29 मई से 3 जून तक इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (England National Cricket Team) के खिलाफ तीन मैच खेलने हैं. इस तरह से कुल छह वनडे मैच खेले जाएंगे. IND W vs SL W, Tri-Nation Series 2025 Final Match Key Players To Watch Out: भारत महिला बनाम श्रीलंका महिला के बीच कल होगा घमासान मुकाबला, इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

इस वनडे सीरीज के बाद वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी. इस टी20 सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 06 जून को खेला जाएगा, वहीं, 08 जून को दूसरा टी20 मुकाबला खेला जाएगा. जबकि 10 जून को सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला होगा. वेस्टइंडीज इसके बाद फिर आयरलैंड का दौरा करेगी, जहां दोनों देशों के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी. टी20 सीरीज का पहला मैच 12 जून को होगा, जबकि आखिरी मुकाबला 15 जून को होगा.

आगामी सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने एक बार फिर शाई होप को कप्तान बनाया है, जबकि ब्रैंडन किंग, एविन लुईस और कीसी कार्टी जैसे टॉप आर्डर के बल्लेबाजों के अलावा पिछले साल आईसीसी अंडर19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ी ज्वेल एंड्रयू भी टीम में शामिल हैं. इस बीच, घातक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर इस दौरे से नदारद हैं, क्योंकि वह इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं.

वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड वनडे सीरीज (West Indies vs Ireland ODI Series Schedule)

21 मई: पहला वनडे वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड (डबलिन, दोपहर 3:15 बजे)

23 मई: दूसरा वनडे वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड (डबलिन, दोपहर 3:15 बजे)

25 मई: तीसरा वनडे वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड: (डबलिन, दोपहर 3:15 बजे)

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड वनडे सीरीज (West Indies vs England ODI Series Schedule)

29 मई: पहला वनडे वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (बर्मिंघम, शाम 5:30 बजे)

01 जून: दूसरा वनडे वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड: (कार्डिफ, शाम 5:30 बजे)

03 जून: तीसरा वनडे वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (द ओवल, शाम 5:30 बजे).

वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड टी20 सीरीज (West Indies vs Ireland T20I Series Schedule)

12 जून: पहला टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड (सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफ़ास्ट, शाम 07:30 बजे)

14 जून: दूसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड (सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफ़ास्ट, शाम 07:30 बजे)

15 जून: तीसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम आयरलैंड: (सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब, बेलफ़ास्ट, शाम 07:30 बजे)

वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड टी20 सीरीज (West Indies vs England T20I Series Schedule)

06 जून: पहला टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट रात 11 बजे)

08 जून: दूसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल शाम 07 बजे)

10 जून: तीसरा टी20 मुकाबला वेस्टइंडीज वनडे बनाम इंग्लैंड (द रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन रात 11 बजे).

वेस्टइंडीज वनडे टीम: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, कीसी कार्टी, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, आमिर जंगू, अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, गुडाकेश मोटी, शेरफेन रदरफोर्ड, जेडन सील्स, रोमारियो शेफर्ड.