Ireland vs West Indies 2nd ODI Match Toss Update And Live Scorecard: आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Ireland National Cricket Team vs West Indies Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 23 मई को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला डबलिन (Dublin) के दी विलेज ग्राउंड (The Village Ground) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे मुकाबले में आयरलैंड की टीम ने को 124 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही आयरलैंड की टीम ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब आयरलैंड की टीम दूसरा मुकाबला जीतकर सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. दूसरी तरफ, वेस्टइंडीज की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. जबकि, वेस्टइंडीज की कमान शाइ होप (Shai Hope) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले में आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: Ireland vs West Indies 2nd ODI 2025 Live Streaming in India: आज वेस्टइंडीज को हराकर इतिहास रचने उतरेगी आयरलैंड, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मैच का लुफ्त

आयरलैंडने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

🪙: TOSS NEWS Ireland have won the toss and will bowl first in the second ODI at Clontarf...#BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/aB9HLpTCBL — Cricket Ireland (@cricketireland) May 23, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

आयरलैंड: एंड्रयू बालबर्नी, पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), जॉर्ज डॉकरेल, थॉमस मेयस, एंडी मैकब्राइन, बैरी मैक्कार्थी, जोशुआ लिटिल, लियाम मैक्कार्थी.

One change from the previous game, Jayden Seales replaces Shamar Joseph in the XI. #IREvWI | #MenInMaroon pic.twitter.com/2NuAGfQvsU — Windies Cricket (@windiescricket) May 23, 2025

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, एविन लुईस, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जंगू, जस्टिन ग्रीव्स, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ, जेडेन सील्स.

पहले वनडे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में छह विकेट खोकर रन बनाए. वेस्टइंडीज की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 304 रन बनाने थे. लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की पूरी टीम 34.1 ओवर में महज 179 रन बनाकर सिमट गई.