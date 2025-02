Ireland Beat Zimbabwe, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को 6 विकेट से हराया, पॉल स्टर्लिंग और कर्टिस कैंपर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें ZIM बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड

Zimbabwe National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे (Harare) के हरारे स्पोर्ट्स क्लब (Harare Sports Club) में खेला गया. सीरीज के दूसरे वनडे में आयरलैंड ने जिम्बाब्वे को विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही आयरलैंड ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली हैं. अब दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक सीरीज की उम्मीद होगी. इस सीरीज में जिम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) के हाथों में हैं. जबकि आयरलैंड की अगुवाई पॉल स्टर्लिंग (Paul Stirling) कर रहे हैं. Zimbabwe vs Ireland, 2nd ODI Match 2025 Scorecard: दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को दिया 246 रनों का टारगेट, मार्क अडायर और कर्टिस कैम्फर ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

यहां देखें ZIM बनाम IRE मैच का स्कोरकार्ड:

Ireland bounce back to level the 3-match ODI series 1-1 against Zimbabwe, they won by six wickets.

Who will clinch the series on Tuesday? 🤔#ZIMvIRE #Travel&ExperienceZimbabwe 📝: https://t.co/pomiG0B7OY pic.twitter.com/n7dBjj9hgR

— Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) February 16, 2025