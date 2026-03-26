IPL 2026 Live Streaming And Telecast Details: कब, कहां और कैसे देखें इंडियन प्रीमियर लीग के मैच, जानें पूरी डिटेल्स

आईपीएल 2026 (Photo Credit: X Formerly Twitter)

TATA Indian Premier League 2026 Live Streaming And Telecast Details: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज शनिवार यानी 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: CSK Stats Against MI In IPL: आईपीएल इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है. एक बार फिर दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में रोमांच चरम पर होगा और चमचमाती ट्रॉफी के लिए सभी टीमें जोर लगाएंगी. पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खिताब अपने नाम किया था. मिनी ऑक्शन के बाद इस बार कई टीमों में बदलाव देखने को मिला है, जिससे मुकाबले और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

कहां देखें लाइव मैच

आईपीएल 2026 के सभी मुकाबलों का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया समेत कई देशों में युप्प टीवी पर भी लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है.

कब शुरू होंगे मुकाबले

आईपीएल 2026 में दोपहर के मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होंगे. वहीं शाम के मैच शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे. डबल हेडर वाले दिनों में फैंस को दो-दो मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा.

अब तक जारी शेड्यूल

28 मार्च - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे

29 मार्च - मुंबई इंडियंस बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स - मुंबई - शाम 7:30 बजे

30 मार्च - राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे

31 मार्च - पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस - न्यू चंडीगढ़ - शाम 7:30 बजे

1 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - लखनऊ - शाम 7:30 बजे

2 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - कोलकाता - शाम 7:30 बजे

3 अप्रैल - चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम पंजाब किंग्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे

4 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस - दिल्ली - दोपहर 3:30 बजे

4 अप्रैल - गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स - अहमदाबाद - शाम 7:30 बजे

5 अप्रैल - सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - हैदराबाद - दोपहर 3:30 बजे

5 अप्रैल - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम चेन्नई सुपरकिंग्स - बेंगलुरु - शाम 7:30 बजे

6 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे

7 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम मुंबई इंडियंस - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे

8 अप्रैल - दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस - दिल्ली - शाम 7:30 बजे

9 अप्रैल - कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स - कोलकाता - शाम 7:30 बजे

10 अप्रैल - राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - गुवाहाटी - शाम 7:30 बजे

11 अप्रैल - पंजाब किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद - न्यू चंडीगढ़ - दोपहर 3:30 बजे

11 अप्रैल - चेन्नई सुपरकिंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स - चेन्नई - शाम 7:30 बजे

12 अप्रैल - लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम गुजरात टाइटंस - लखनऊ - दोपहर 3:30 बजे

12 अप्रैल - मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु - मुंबई - शाम 7:30 बजे.

आईपीएल 2026 के शुरुआती शेड्यूल में कुल 20 मुकाबले खेले जाएंगे. आने वाले दिनों में बाकी मैचों का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा. फैंस एक बार फिर क्रिकेट के इस महाकुंभ का भरपूर आनंद लेने के लिए तैयार हैं.